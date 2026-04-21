¿El fin del cáncer más letal? La vacuna de que lograría 90% de supervivencia en pacientes terminales

El equipo de oncología del Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) reveló este lunes 20 de abril de 2026 un avance sin precedentes en la lucha contra el cáncer de páncreas, considerado el más letal por su alta tasa de mortalidad. Durante la reunión anual de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer (AACR), los científicos informaron que una vacuna experimental de ARNm personalizada ha logrado que el 87.5% de los pacientes que mostraron respuesta inmune sigan vivos y libres de la enfermedad seis años después de su tratamiento inicial, desafiando las estadísticas globales de supervivencia.

Desafiando una Sentencia de Muerte

El cáncer de páncreas es implacable: tiene una tasa de supervivencia general a cinco años de apenas el 13%, lo que lo sitúa como la tercera causa principal de muerte por cáncer en EE. UU. Sin embargo, la inmunoterapia personalizada está reescribiendo estas cifras:

Efectividad del "Respondedor": En el 50% de los sujetos del estudio, la vacuna logró activar con éxito el sistema inmune. De este grupo, casi el 90% ha sobrevivido más de un lustro .

En el 50% de los sujetos del estudio, la vacuna logró activar con éxito el sistema inmune. De este grupo, casi el . Contraste con el tratamiento estándar: En los pacientes donde la vacuna no generó respuesta, la mediana de supervivencia fue de solo 3.4 años, reafirmando que la activación inmunológica es la variable crítica para la vida.

I asked FDA Commissioner Marty Makary if the promising new signs about the mRNA-based vaccine for pancreatic cancer made HHS reconsider its decision to cancel half a billion dollars' worth of federal funding for mRNA vaccine projects. pic.twitter.com/dihlr7Cq2W — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) April 21, 2026

La Ingeniería del "Arma Secreta": Células T de Larga Duración

La investigación, dirigida por el Dr. Vinod Balachandran en colaboración con BioNTech, no solo demostró que la vacuna funciona, sino por qué lo hace:

Detección de Neoantígenos: La vacuna utiliza el código genético de las mutaciones específicas del tumor de cada paciente para fabricar proteínas llamadas "neoantígenos" que el cuerpo reconoce como amenazas. Memoria Inmunológica: El estudio reveló que la vacuna entrena a las células T CD8+ (células asesinas de cáncer) para que permanezcan patrullando el cuerpo. Estas células mostraron actividad y "memoria" hasta seis años después de la última dosis. Refuerzo CD4+: El éxito también radica en la activación de células CD4+, que actúan como coordinadoras para mantener la potencia de la respuesta inmune a largo plazo.

Superando la Crisis: Financiamiento e Innovación "In-House"

A pesar de un 2025 marcado por tensiones políticas y recortes de hasta el 40% en el presupuesto del Instituto Nacional del Cáncer (NCI) de EE. UU., el impulso de las vacunas de ARNm no se ha detenido:

Independencia Farmacéutica: Ante la inestabilidad de los fondos federales, el MSK está estableciendo su propia infraestructura de manufactura en Manhattan para producir estas vacunas de forma interna, reduciendo tiempos de logística internacional.

Ante la inestabilidad de los fondos federales, el MSK está estableciendo su propia infraestructura de para producir estas vacunas de forma interna, reduciendo tiempos de logística internacional. Hacia la "Universalización": En paralelo, ya se encuentra en fase de pruebas la ELI-002 2P, una vacuna "lista para usar" diseñada para atacar mutaciones comunes del gen KRAS, presente en la gran mayoría de los tumores de páncreas.

El Futuro: De Fase 1 a Despliegue GlobalEl éxito de esta prueba de concepto ha dado paso a un ensayo clínico de Fase 2 a nivel mundial, patrocinado por Genentech y BioNTech. El objetivo es validar estos resultados en un grupo de pacientes mucho mayor y extender la plataforma de ARNm a otros tipos de tumores sólidos que hasta ahora se consideraban inatacables por la inmunoterapia convencional.

