¿Qué pasó en Columbine? La masacre en la que se inspiró el tirador de las Pirámides de Teotihuacán

Julio César Jasso Ramírez, el sujeto que disparó contra turistas en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán, tenía literatura e imágenes relacionadas con la masacre de Columbine, sucedida también el 20 de abril, pero del año 1999 en Estados Unidos.

El vínculo entre el atacante de Teotihuacán y la tragedia de Columbine

Además, el atacante, que asesinó a una turista canadiense y lesionó a más de una decena de personas, usaba una playera con la frase “Disconnect and self destruct”, usada por uno de los tiradores en dicho ataque en una preparatoria estadounidense, pero ¿qué sucedió hace 27 años?

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¿Qué pasó el 20 de abril de 1999 en la preparatoria Columbine?

Eric Harris y Dylan Klebold, de 18 y 18 años, respectivamente, entraron a la preparatoria Columbine en el condado de Jefferson, Colorado, armados con rifles semiautomáticos, pistolas y hasta explosivos.

En tan sólo 20 minutos, ellos asesinaron a 12 estudiantes y a un profesor, y dejaron heridas a 21 personas. En forma similar a Julio César Jasso, los dos atacantes se quitaron la vida.

Las autoridades hallaron dos tanques de gas en la cafetería, los cuales no explotaron, de lo contrario, la tragedia habría sido mucho mayor.

Las fallas de seguridad y las críticas a la policía tras el atentado

Previo a la masacre, Dylan y Eric se grabaron en video haciendo referencia a lo que harían y disculpándose con sus padres por lo que terminarían por cometer.

Equipos especiales SWAT de la policía entraron 47 minutos después de que inició el tiroteo. No obstante, cinco horas pasaron cuando los oficiales entraron a la preparatoria Columbine y declararon la situación bajo control, lo que generó críticas a las autoridades.

El atentado en la preparatoria, si bien no es el más violento en la historia de Estados Unidos, sí llamó la atención sobre la violencia en escuelas y es uno de los más recordados como los ataques en Virginia Tech en 2007 que dejó 32 muertos o en la primaria Sandy Hook, en 2012, con 26 muertos.

¿Por qué ocurrió la masacre de la preparatoria Columbine?

Las autoridades no dilucidaron un motivo claro de la masacre de Columbine más allá del odio. El ataque lo planearon por al menos un año antes. En el anuario de Harris del año escolar anterior, Klebold escribió “la sagrada mañana de abril” y “matar enemigos, estallar cosas”.

Aparentemente, los atacantes pretendían hacer estallar la cafetería de la preparatoria de Columbine, por los dos tanques de gas propano hallados en el lugar y que el tiroteo era una forma secundaria de asesinato.