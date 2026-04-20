Escándalo en el Líbano: Soldado israelí destruye estatua de Jesús con un mazo; Netanyahu ofrece disculpas

Una fotografía viralizada este domingo ha desatado una crisis diplomática y religiosa tras mostrar a un soldado israelí golpeando con un mazo la cabeza de una estatua de Jesucristo en la aldea cristiana de Debl, al sur del Líbano. El incidente ocurre en el marco de la ocupación de tropas israelíes tras el alto al fuego mediado por Estados Unidos el pasado viernes.

Respuesta del Ejército de Israel

El Ejército de Israel (FDI) confirmó este lunes la autenticidad de la imagen, calificando la conducta como "totalmente incompatible con los valores de sus tropas".

Following the completion of an initial examination regarding a photograph published earlier today of an IDF soldier harming a Christian symbol, it was determined that the photograph depicts an IDF soldier operating in southern Lebanon.



The IDF views the incident with great… https://t.co/U6P3x8KWBb — Israel Defense Forces (@IDF) April 19, 2026

Investigación: El Comando Norte de Israel ya identificó al soldado implicado y ha iniciado un proceso disciplinario que, según el primer ministro Benjamin Netanyahu, será "apropiadamente severo".

El Comando Norte de Israel ya identificó al soldado implicado y ha iniciado un proceso disciplinario que, según el primer ministro Benjamin Netanyahu, será "apropiadamente severo". Reparación: Las FDI afirmaron que están trabajando con la comunidad cristiana local para restaurar la estatua a su lugar original.

Reacciones Políticas y Religiosas

Benjamin Netanyahu: El primer ministro se dijo "aturdido y entristecido", enviando un mensaje en inglés donde aseguró que Israel defiende la libertad de culto. Sin embargo, su mensaje subrayó que Israel es el único país de la región donde la población cristiana crece.

El primer ministro se dijo "aturdido y entristecido", enviando un mensaje en inglés donde aseguró que Israel defiende la libertad de culto. Sin embargo, su mensaje subrayó que Israel es el único país de la región donde la población cristiana crece. Gobierno del Líbano: Akl Naddaf, alcalde de Debl, denunció que la estatua estaba en un jardín privado de una zona donde los residentes fueron obligados a huir hace un mes. Exigió que la investigación se extienda a la destrucción de hogares y otros símbolos religiosos dentro de la aldea.

alcalde de Debl, denunció que la estatua estaba en un jardín privado de una zona donde los residentes fueron obligados a huir hace un mes. Exigió que la investigación se extienda a la destrucción de hogares y otros símbolos religiosos dentro de la aldea. Estados Unidos: El embajador de EE. UU. en Israel, Mike Huckabee (pastor bautista), exigió "consecuencias públicas, severas y rápidas". Figuras políticas como Matt Gaetz y Marjorie Taylor Greene criticaron duramente el suceso, esta última cuestionando el apoyo financiero de EE. UU. a Israel.

Aumento de la Hostilidad contra Cristianos

El incidente no es un caso aislado, según reportes de organizaciones de derechos humanos:

Informe Rossing Center 2025: Documentó 155 incidentes de agresión contra cristianos en Israel en el último año, incluyendo 61 ataques físicos y 52 ataques a propiedades de la iglesia.

Documentó 155 incidentes de agresión contra cristianos en Israel en el último año, incluyendo 61 ataques físicos y 52 ataques a propiedades de la iglesia. Hostilidad creciente: La encuesta de Pew Research Center indica que la opinión desfavorable hacia Israel en EE. UU. subió del 53% al 60% en el último año.

La encuesta de Pew Research Center indica que la opinión desfavorable hacia Israel en EE. UU. subió del 53% al 60% en el último año. Precedentes: El mes pasado, la policía israelí impidió que líderes católicos ingresaran a la Iglesia del Santo Sepulcro para la misa de Domingo de Ramos, citando razones de seguridad por la guerra con Irán.

Fatalidades de la Guerra en el Líbano desde el 2 de marzo

Desde el inicio de la campaña militar hace seis semanas: