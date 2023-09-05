Gobierno de la CDMX lanza más de mil vacantes; ofrecen sueldo de hasta 80 mil pesos

¿Estás buscando chamba? El gobierno de la Ciudad de México lanzó mil 460 vacantes, distribuidas en las 16 alcaldías de la capital, con ofertas de empleo que registran sueldos de hasta 81 mil pesos mensuales.

Las vacantes, publicadas en el Periódico de Ofertas de Empleo de la CDMX, ofrece opciones para los habitantes con cualquier nivel de estudios, según compartió el secretario de Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez Díaz, al precisar que existen oportunidades para profesionistas en áreas de ingeniería civil y geotécnica, sistemas, mecánica eléctrica, entre otros.

Si aún no estás en condiciones de trabajar, pero tienes interés en adquirir conocimientos y prepararte para el futuro, también habrá oportunidad para aquellos que busquen convertirse en becarios en mercadotecnia, marketing digital, diseño, atracción de talento, administración y recursos humanos.

¿Cómo aplicar a una vacante en la CDMX?

El secretario de Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez, indicó que los pasos para postularse a alguna de las vacantes en CDMX son:



Localizar la vacante acorde al nivel de escolaridad.

Identificar la alcaldía donde se ubica la plaza de trabajo.

Anotar el ID de la vacante y escanear el código QR para registrarse en la liga que corresponde; posteriormente, los vinculadores de empleo se pondrán en contacto.

Los detalles para cada vacante, entre ellos los requisitos, restricciones y procesos de aplicación pueden ser consultados aquí.

Alistan jornadas de reclutamiento en CDMX

Las autoridades compartieron que, para este martes 5 de septiembre, habrá tres jornadas de reclutamiento en las alcaldías Azcapotzalco, Iztapalapa y Tláhuac.

Para esta ocasión, más de 20 empresas e instituciones públicas también buscarán personal para los siguientes puestos:



Guardias de seguridad.

Costureras.

Ayudantes generales.

Vendedores.

Soldadores.

Pintores.

Vigilantes custodios.

Ejecutivos telefónicos.

Ingenieros civiles, entre otros

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Los interesados deben acudir en horario de 10:00 a 14:00 horas a los módulos ubicados en Avenida Camarones 494, colonia El Recreo, Azcapotzalco; en calle Ayuntamiento y Aldama, Barrio San Lucas, Iztapalapa; y en el Centro Social de Barrio “Josefa Ortiz de Domínguez”, calle Nicolás Bravo, esquina Cuitláhuac, Barrio La Asunción, Tláhuac.