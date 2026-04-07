Desaparecidos en México: gobierno morenista minimiza cifras y asegura que solo una tercera parte tiene datos suficientes

El gobierno morenista está dando muestras de autoritarismo y hay situaciones que, aunque representan una tragedia para miles de familias en México, parecen no ser prioridad, pese a que se busca a más de 130 mil personas reportados como desaparecidos.

Gobierno minimiza registros y genera reacción de colectivos

Asimismo, se aseguró que, de esas 130 mil personas, solo una tercera parte estaría verdaderamente desaparecida.

"El 33 por ciento del total son registros con datos suficientes para la búsqueda, de los cuales aún no se han encontrado actividades recientes o trámites realizados ante instituciones", detalló Marcela Figueroa Franco, titular secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Bien, fue un insulto, un golpe a la cara a los miles de mexicanos que no saben qué pasó con sus familiares.

"Aunque sea un huesito, un huesito para tenerlo y saber que está ahí, un huesito aunque sea que nos digan para darles cristiana sepultura"; mencionó Gustavo Hernández, padre buscador.

Impacto directo en familias que buscan a sus desaparecidos

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU reivindicó a Gustavo Hernández, otros familiares de desaparecidos y colectivos de madres y padres buscadores.

El comité concluyó que en México se cometen desapariciones forzadas de manera sistemática y que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Por ello pidió que el caso fuera llevado a la Asamblea General de Naciones Unidas.

⚠️ Más de 130 mil desaparecidos en México… y la crisis sigue minimizándose.



El Comité contra la Desaparición Forzada de la #ONU advirtió que en el país podrían existir desapariciones sistemáticas.



⚖️ Entre cifras, declaraciones y señalamientos, la crisis sigue creciendo… y… pic.twitter.com/BkBxqEUZrL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 7, 2026

Rechazo oficial al informe internacional y críticas de especialistas

El gobierno otra vez dijo que no había motivo. A cuadro, se recurrió a sus añejas fórmulas de señalar que el problema fue en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Además de que solo tomo en cuenta cuatro estados.

"Es una respuesta lamentable; de entrada, la rechazamos, porque el gobierno mexicano descalifique el comité y su informe es como una negación del problema", detalló Humberto Guerrero, coordinador de Derechos Humanos Fundar.

Otra excusa fue que las desapariciones forzadas son obra de gobiernos, no de civiles, y que el morenismo no es comparable con dictaduras sudamericanas de los 70 y 80. Pero la realidad otra vez los desmintió y fue a través de dos viejos conocidos.

Hernán Bermúdez Requena, el líder criminal puesto en la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco por Adán Augusto López, fue vinculado a proceso por desaparición forzada el sábado pasado.

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Mandó a sus policías a detener extrajudicialmente y desaparecer a una o más personas. Eso, en el gobierno de los morenistas de Adán Augusto en Tabasco y López Obrador a nivel federal.

Los pactos criminales que especialistas acusan en varios estados del país ponen en evidencia la posibilidad de que desde los gobiernos, es decir, desde el Estado, sí se desaparecen personas, pero más allá de eso, sin importar que los asesinados y desaparecidos sean crímenes de grupos criminales o delincuentes que despachan desde el gobierno, esta crisis no puede ni debe minimizarse.

"Y desgraciadamente, las autoridades que deben buscarlos o hacer algo para que ya no exista esta pandemia, porque es una pandemia de desaparecidos, pues no hacen nada, nada más se quedan de brazos cruzados", detalló Milagros Flores, familiar de desaparecidos.

"Es triste, es triste, el gobierno es una porquería, una vil porquería, porque vamos de mal en peor", detalló Bárbara Martínez, madre buscadora.

La brutal realidad de México es que es un cementerio con 230 muertos, 130 mil desaparecidos y 72 mil cadáveres sin identificar, en morgues que están a reventar o abandonados en fosas comunes, pero de eso hablaremos mañana.