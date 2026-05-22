Alerta en Guanajuato: Buscan a Darinka y Mauricio, adolescentes desaparecidos en Salamanca y León

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) ha emitido un nuevo llamado de emergencia a la sociedad civil tras la reciente desaparición de dos adolescentes en la entidad. Con apenas un par de días de diferencia, se detonaron dos fichas de búsqueda bajo el protocolo Alerta Amber, solicitando la movilización inmediata y la colaboración ciudadana para localizarlos.

Darinka Guadalupe desapareció en Salamanca el 21 de mayo

El primer caso que mantiene en vilo a la comunidad corresponde a Darinka Guadalupe Palacio García, una adolescente de 16 años de edad. De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el rastro de la menor se perdió este jueves 21 de mayo en el municipio de Salamanca, sin que hasta el momento sus familiares tengan ninguna pista sobre su ubicación.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Darinka Guadalupe Palacio García de 16 años, Salamanca, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/xLRDqXb4mp — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) May 22, 2026

Darinka tiene una estatura de 1.57 metros, pesa alrededor de 57 kilogramos y es de complexión regular. Sus rasgos físicos incluyen cabello lacio y rubio, así como ojos de forma ovalada en color café oscuro. Según la ficha, no cuenta con señas particulares visibles que faciliten su reconocimiento, por lo que la ropa es el dato clave: el día que desapareció vestía una sudadera color guinda, pantalón de mezclilla y tenis blancos.

Mauricio Alejandro desapareció en León el 19 de mayo

De forma paralela, se mantiene un intenso operativo para dar con el paradero de Mauricio Alejandro Carmona Martínez, de 17 años de edad. Su desaparición se registró un par de días antes, el martes 19 de mayo, en el municipio de León, perdiéndose todo contacto con él.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del adolescente Mauricio Alejandro Carmona Martínez de 17 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/SYH4zB3uQX — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) May 22, 2026

Mauricio mide 1.64 metros, pesa aproximadamente 60 kilogramos y tiene el cabello lacio de color negro, con ojos alargados en tono café oscuro. Para quienes transiten por las calles de la entidad, es fundamental prestar atención a sus múltiples señas particulares, las cuales son muy distintivas: presenta un tatuaje con un rostro femenino en el brazo derecho, un lunar a un costado del ojo derecho y cicatrices visibles en la ceja izquierda, en la parte superior derecha de la boca y en la pantorrilla derecha.

La última vez que fue visto portaba una playera blanca, pants grises y tenis de color gris.

Cualquier dato que ayude a dar con el paradero de Darinka o Mauricio es invaluable. Si usted los reconoce, comuníquese de inmediato y de forma confidencial a la lada sin costo de la Fiscalía del Estado: 800 DNUNCIA (368 62 42) o al número nacional de emergencias 911.