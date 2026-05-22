Violencia desatada en Guadalajara: Rescate de joven secuestrado, cae acosador y aumenta cifra de muertos por explosión

La violencia y los hechos de alto impacto vuelven a sacudir a Guadalajara y sus municipios de la Zona Metropolitana durante las últimas horas. Desde la detención de un hombre armado en el Centro Histórico, hasta el rescate de un joven presuntamente secuestrado en Tonalá, las autoridades desplegaron múltiples operativos de seguridad. A esto se suma el fallecimiento de una cuarta víctima relacionada con la explosión registrada días atrás en Amatitán, un caso que continúa bajo investigación.

Detienen a hombre armado mientras fumaba presunta marihuana

Elementos del agrupamiento UREPAZ de la Policía de Guadalajara detuvieron a un hombre identificado como Héctor “N”, de 31 años, luego de localizarle un arma de fuego calibre .22 y cartuchos útiles durante un recorrido de vigilancia. Los hechos ocurrieron sobre los cruces de Joaquín Angulo y Coronel Calderón, en el Centro Histórico de Guadalajara.

Según el reporte oficial, los policías observaron al sujeto fumando una pipa con olores característicos de marihuana. Tras realizarle una inspección precautoria, localizaron el arma y dos cartuchos útiles. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, que continuará con las investigaciones correspondientes.

Aumentan a cuatro las víctimas por explosión en Amatitán

El Gobierno de Jalisco confirmó la muerte de Aidet Griselda Macías Villalobos, quien permanecía hospitalizada tras la explosión ocurrida en Amatitán. Con este deceso, la cifra de víctimas mortales aumentó a cuatro. La mujer permaneció varios días recibiendo atención médica debido a las graves lesiones sufridas durante el siniestro.

Las autoridades estatales expresaron condolencias a la familia y aseguraron que continúan las investigaciones para esclarecer las causas de la explosión.

🔴 #IMPORTANTE | A través de sus redes sociales el gobierno municipal de Amatitán confirmó la cuarta víctima mortal a causa de la explosión registrada el pasado 14 de mayo en la plaza del pueblo, cuando se llevaban a cabo los festejos por las fiestas patronales. pic.twitter.com/2HWpRs7pFs — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) May 22, 2026

Captan y detienen a presunto acosador frente a la Prepa 2

En otro hecho, policías municipales detuvieron a Enrique “N”, de 56 años, señalado por presuntos actos de acoso frente a la Preparatoria 2 de Guadalajara. El sujeto fue captado por cámaras de vigilancia cuando descendía de una bicicleta y presuntamente realizaba actos indebidos mientras jóvenes caminaban por la zona.

Tras difundirse las imágenes, oficiales implementaron un operativo que permitió localizar y detener al acosador, quien ya quedó a disposición de las autoridades ministeriales.

Rescatan a joven privado de la libertad en Tonalá

Uno de los hechos más graves ocurrió en Tonalá, donde integrantes de colectivos de madres buscadoras ayudaron a rescatar con vida a un joven que presuntamente había sido privado de la libertad dentro de una vivienda. Los hechos ocurrieron en el cruce de Selva Madre y Gladiola. De acuerdo con testimonios, familiares del joven solicitaron apoyo luego de que varios sujetos se lo llevaran por la fuerza.

Al ubicar la vivienda, los colectivos escucharon gritos y forcejeos. Denunciaron que, pese a múltiples llamadas al 911, las autoridades tardaron más de 40 minutos en arribar. Según relataron, un hombre armado salió del inmueble y realizó disparos para dispersar a quienes permanecían afuera.

🔴#IMPORTANTE | Se registró una movilización de bomberos por un corto circuito en un bar de la zona centro de Tlaquepaque.



Con información: @Asancheztv pic.twitter.com/omGoLcEN6x — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) May 22, 2026

El joven fue rescatado severamente golpeado y aseguró que dentro de la vivienda había más personas y varias credenciales. La zona fue acordonada mientras personal de la Fiscalía de Jalisco continúa con las investigaciones. La jornada vuelve a reflejar el clima de tensión e inseguridad que persiste en la Zona Metropolitana de Guadalajara. La pregunta sigue abierta: ¿qué tan vulnerables siguen siendo los ciudadanos frente a la violencia cotidiana?

