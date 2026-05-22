SIAPA anuncia corte de agua en Jalisco HOY 22 de mayo; suspenderán servicio en 74 colonias de Zapopan

Miles de familias en Jalisco deberán prepararse para un nuevo corte de agua luego de que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, SIAPA, confirmara la suspensión temporal de operaciones del Macrotanque Belenes de Zapopan. La afectación comenzará desde la mañana del viernes 22 de mayo y falta total del servicio en decenas de colonias.

De acuerdo con el organismo, la interrupción ocurre por trabajos eléctricos que realizarán la Comisión Federal de Electricidad y el Ayuntamiento de Zapopan en la zona; debido a ello, el suministro podría tardar hasta la tarde del sábado 23 de mayo en normalizarse completamente.

¿Por qué habrá corte de agua en Zapopan?

El SIAPA explicó que el Macrotanque Belenes suspenderá actividades a partir de las 08:00 horas del viernes debido a una interrupción programada de energía eléctrica; esto afectará directamente el bombeo y distribución del agua en distintas zonas del municipio.

Aunque algunas colonias sólo presentarán baja presión, otras podrían quedarse sin suministro por varias horas dependiendo de la topografía y ubicación de cada sector.

Las autoridades recomendaron almacenar agua con anticipación para cubrir necesidades básicas como higiene, cocina y limpieza mientras concluyen los trabajos.

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Lista de colonias afectadas por el corte de agua en Jalisco

Entre las colonias afectadas aparecen zonas como Puerta de Hierro, Zapopan Centro, Jardines Universidad, Seattle, Tepeyac, La Cima, San Wenceslao, Zoquipan y Valle Real; además de fraccionamientos ubicados cerca de Periférico Norte y el área de Belenes.

También se verán afectadas colonias como Altamira, Colinas de San Isidro, Villas de Zapopan, Mirador de San Isidro, Real de Valdepeñas, La Vista Residencial y Praderas del Centinela.

El SIAPA detalló que en total serán 74 colonias las que podrían presentar baja presión o suspensión temporal del servicio .

¿Cuándo regresará el servicio de agua?

Según el organismo, una vez concluidos los trabajos eléctricos comenzará el proceso de recuperación de los niveles de almacenamiento; sin embargo, esta recuperación podría tardar cerca de 24 horas.

Por ello, el suministro de agua podría normalizarse hasta la tarde del sábado 23 de mayo en distintas zonas de Zapopan.

Autoridades pidieron paciencia a los usuarios y recomendaron utilizar el agua almacenada únicamente para actividades esenciales mientras se estabiliza el sistema.

¿Cómo pedir pipas gratuitas durante el corte de agua?

El SIAPA informó que las personas afectadas podrán solicitar pipas gratuitas llamando al número 073 de SIAPATEL; además, también será posible realizar solicitudes mediante las redes sociales oficiales del organismo en Facebook y X.