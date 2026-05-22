¡Violencia desatada una vez más en Michoacán! Seis agentes de seguridad resultaron heridos tras un ataque armado registrado en la localidad de La Estancia de Amezcua, en el municipio de Zamora.

¿Qué pasó en Zamora? El agresión sucedió mientras los elementos realizaban labores operativas en la zona, considerada una de las regiones con mayor tensión por la presencia de grupos delictivos. De acuerdo con información oficial, cuatro de los agentes presentan lesiones de gravedad, mientras que otros dos se encuentran estables y bajo atención médica especializada.

La violencia no da tregua en Michoacán🚨



La SSP estatal confirmó que seis agentes resultaron lesionados tras un enfrentamiento armado en la comunidad de Estancia de Amezcua, en #Zamora.



Cuatro de los policías se reportan graves y fueron trasladados para recibir atención médica… pic.twitter.com/FFc67RV3ph — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 22, 2026

Ataque armado en Zamora: ¿Qué pasó en La Estancia de Amezcua?

Las autoridades de Michoacán confirmaron que la agresión ocurrió durante un despliegue operativo de elementos de la Guardia Civil de Michoacán en la comunidad de La Estancia de Amezcua.

¿Víctimas de una emboscada? Aunque hasta el momento no se dio a conocer mayores detalles sobre cómo ocurrió el ataque, fuentes de seguridad señalaron que los agentes fueron sorprendidos mientras realizaban recorridos en la zona. Después de la agresión, corporaciones estatales y federales desplegaron un fuerte operativo para localizar a los responsables.

¿Cuál es el estado de salud de los policías atacados en Zamora?

Las autoridades informaron que los seis agentes reciben atención médica y acompañamiento institucional; según el reporte preliminar, cuatro policías están graves y dos más permanecen estables. Hasta ahora no se ha informado oficialmente si hubo personas detenidas relacionadas con el ataque.

Cabe decir que el municipio de Zamora es señalado como una región con altos índices de violencia debido a disputas entre grupos criminales. En los últimos años, la zona ha registrado ataques armados, bloqueos, enfrentamientos y agresiones contra fuerzas de seguridad. Por ello, autoridades estatales mantienen operativos permanentes en distintos puntos del occidente de Michoacán.

Derivado de una agresión registrada en La Estancia de Amezcua, municipio de Zamora, 6 agentes resultaron lesionados.



4 de los elementos presentan lesiones de gravedad y 3 más se reportan estables; todos reciben atención médica especializada y acompañamiento institucional. — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) May 22, 2026

Guardia Civil promete reforzar operativos en Michoacán

Después de estos violentos hechos, la Guardia Civil reiteró que continuará trabajando “con determinación y coordinación” para preservar el orden y garantizar la tranquilidad de la población. En su comunicado, la corporación aseguró que se reforzarán las acciones operativas en la región para ubicar a los responsables del ataque.

La agresión vuelve a evidenciar los riesgos que enfrentan diariamente los cuerpos de seguridad en zonas de alta violencia del país. Mientras continúan las investigaciones, queda abierta una pregunta que preocupa a miles de ciudadanos: ¿hasta cuándo seguirán ocurriendo ataques contra policías en regiones marcadas por el crimen organizado?