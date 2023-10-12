¿Por qué Google desaparecerá las contraseñas? Así deberás iniciar sesión

Hace unos días Google anunció que comenzarán a utilizar las ‘Passkeys’, una nueva opción para poder iniciar sesión sin necesidad de escribir la contraseña, pero ¿Qué son y cómo funcionan? Te explicamos.

La Passkeys o "claves de acceso" son una alternativa sencilla y segura que permiten a las y los usuarios iniciar sesión utilizando la huella digital, el reconocimiento facial o el bloqueo de pantalla.

“Esto #CybersecurityAwarnessMonth, omita su contraseña y pruebe claves de acceso para un inicio de sesión más fácil y seguro. Simplemente use huella digital, escaneo facial o bloque de pantalla. No utilice contraseña y cree una clave para su cuenta de Google”, explicaron en redes sociales.

This #CybersecurityAwarenessMonth, skip your password and try passkeys for an easier and more secure sign-in. Just use your fingerprint, face scan or screen lock. Go passwordless and create a passkey for your Google Account → https://t.co/yU63EU7Jji #SaferWithGoogle pic.twitter.com/8rdkxOPam9 — Google (@Google) October 10, 2023

¿Por qué Google desaparecerá la contraseña?

De acuerdo con el portal de la empresa de tecnología multinacional, utilizar las Passkeys será una forma práctica y sencilla de iniciar sesión en las cuentas de Google, además de aumentar la seguridad pues será el imposible adivinarlas o reutilizarlas.

Además las Passkeys son privadas, ya que los daros biométricos, como la huella digital o el reconocimiento facial, se almacenan en el dispositivo y no se comparten nunca con Google.

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¿Cómo configurar Passkeys en Google para iniciar sesión?

Este sistema funciona a través de Chrome y Android, en el que se detecta automáticamente si tienes una Passkey en tu dispositivo para este tipo de servicio, pero ¿Cómo puedo configurarlo?

Para poder contar con esta función, lo único que tienes que hacer es acceder a tu cuenta de Google, dirigirte a “ajustes” y ahí aparecerá la opción de “saltar contraseñas cuando sea posible”.

¿Qué son las Passkeys?

Las Passkeys, mejor conocidas como “claves de acceso” son cifrados basado en claves criptográficas Web Authentication, y utilizan un dispositivo de usuario, computadora, celular o una llave de seguridad.

Este tipo de herramientas se encargan de crear una clave de acceso en cualquier tipo de dispositivo, posteriormente podrás utilizarla para iniciar sesión en tus cuentas.

