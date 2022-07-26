Google dedica su doodle de hoy al Steelpan, un instrumento musical

Google homenajeó al Steelpan con un doodle, se trata de un instrumento musical caribeño hecho de metal, creado e influenciado por los habitantes de Trinidad y Tobago.

Un día como hoy pero de 1951, la Trinidad All-Steel Pan Percussion Orchestra (TASPO) se presentó en el festival de Gran Bretaña, presentando el Steelpan, o tambores metálicos, junto a un nuevo género musical al mundo.

El doodle de hoy fue ilustrado por el artista Nicholas Huggins quien radica en Trinidad y Tobago y compuesto por el músico Etienne Charles con sede en Miami.

¿Qué es el Steelpan, protagonista del doodle de hoy?

El Steepan es el único instrumento musical acústico inventado en el siglo XX y fue elemento básico durante el Carnaval y Canboulay, los festivales anuales de la cosecha celebrados en Trinidad y Tobago.

Actualmente el Steelpan es el instrumento nacional de Trinnidad y Tobago, además de una fuente de gran orgullo y verdadera resiliencia para sus ciudadanos debido al gran contexto histórico que tiene.

El Steelpan se puede encontrar en conciertos como el Royal Albert Hall, el Carnegie Hall, el Kennedy Center.

Además, ya sea en Reino Unido, Japón, Senegal o los Estados Unidos (EU), el Steelpan es reconocido internacionalmente pues recuerda a los oyentes sus orígenes isleños.

#DYK there was only ONE acoustic instrument invented during the 20th century? The steelpan was created by resilient and innovative musicians in Trinidad and Tobago 🎶



Today’s #GoogleDoodle celebrates T&T's national instrument and the history behind it → https://t.co/qv9ufxK9T9 pic.twitter.com/ex6ljSieG0 — Google Doodles (@GoogleDoodles) July 26, 2022

¿Cómo es que surge el Steelpan?

El origen del Steelpan, al cual google dedicó su doodle, se remonta a la década de 1700 cuando los africanos eran esclavizados y trasladados por colonistas a Trinidad, llevando con ellos su herencia africana y sus tradiciones de tambores rítmicos.

Tiempo después, entre 1834 y 18383 se abolió la esclavitud, los trinitarios se unieron a las festividades del Carnaval con sus tambores; sin embargo en 1877, los funcionarios del gobierno prohibieron tocar los tambores, ya que temían que estos fueran usados para enviar mensajes que inspiraran una rebelión.

Por lo que en protesta a la prohibición, los músicos comenzaron a golpear el suelo con tuos de bambú afinados como alternativa para imitar el sonido de los tambores. Estos conjuntos fueron llamados bandas Tamboo Bamboo.

En 1930 surge una nueva prohibición, cuando las bandas rivales de Tamboo Bamboo comenzaron a causar disturbios en el Carnaval y algunos otros festivales callejeros, por lo que estas bandas comenzaron a buscar una nueva alternativa para llevar su ritmo utilizando objetos metálicos como autopartes, botes de pintura, cubos de basura, latas de galletas.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el Carnaval fue prohibido por razones de seguridad, así que los músicos comenzaron a experimentar con la calidad de sonido, martillando abolladuras en la superficies de los objetos metálicos.

Al término de la Segunda Guerra Mundial, los músicos comenzaron a usar los bidones de aceito de 55 galones desechados por las refinerías de petróleo.

