Venezuela debe pagar defensa de Nicolás Maduro, alega su abogado; juez rechaza desestimar los cargos

En la segunda audiencia de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, realizada en una corte de Nueva York, el abogado del dictador depuesto de Venezuela aseguró que el régimen del país sudamericano debía hacerse cargo de los honorarios de su defensa.

Por su parte, el juez federal Alvin Hellerstein en Nueva York descartó desestimar los delitos de narcoterrorismo y corrupción, como pedía la defensa. También, al juzgador aseguró que llegará a una decisión "muy pronto" sobre solicitar al gonbierno de Donald Trump permitir que Maduro Moros tenga acceso a sus fondos sancionados.

Justicia en Nueva York: Maduro exige que Venezuela pague su defensa millonaria

Hoy 26 de marzo de 2026, en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, Barry Pollack, abogado de Maduro Moros, argumentó que sus clientes tenían derecho a “no solo a un abogado competente, sino a un abogado de su elección, y el derecho a utilizar fondos lícitos para tal fin”.

Durante la audiencia, el tema central fue el de los fondos, es decir, cómo pagará el dictador su defensa por los cargos que se le acusan. Los jueces tienen que determinar la legalidad o no de los recursos.

Nueva York, bajo máxima expectación por la segunda comparecencia de Nicolás Maduro



Este jueves, el juez Alvin Hellerstein escuchará los argumentos de la defensa, que alega inmunidad presidencial y detención ilegal, frente a la fiscalía de EU, que sostiene cuatro cargos… pic.twitter.com/wfo3FFVYFV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 26, 2026

"Derecho a un abogado de su elección": El argumento de Barry Pollack ante el juez

De acuerdo con el letrado, Nicolás Maduro y su esposa han señalado que no pueden pagar su defensa por su cuenta, sino que la dictadura de Venezuela debería poder sufragar dicho gasto.

El defensor cuestionó que Maduro Moros tenga que obtener un abogado de oficio, en caso de que el régimen venezolano no le pague sus honorarios.

No obstante, Alvin Hellerstein, juez principal del distrito, respondió que el derecho de un acusado de tener un abogado no significa que tenga un defensor a su gusto, “sino un abogado apropiado”.

En tanto que Kyle Wirshba, fiscal estadounidense, respondió que el gobierno debería usar sus herramientas para “usar sanciones que influyen en la política extranjera o la seguridad nacional”.

Agregó que las sanciones a las cuentas en el extranjero de Nicolás Maduro es el propósito del caso penal y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) argumenta que hay razones de seguridad nacional y de política exterior para mantener la vigencia de dichas sanciones, aunque el juez Alvin Hellerstein señaló que al tener a ambos detenidos en el tribunal “no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional”.

¡Día de tensión en la Gran Manzana! 🍎



Bajo un operativo de seguridad sin precedentes, hoy inicia la segunda audiencia de Nicolás Maduro tras su detención en enero.



Afuera de la corte, los gritos de protesta y las manifestaciones mantienen en vilo a Nueva York.… pic.twitter.com/KsAiwi2RUd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 26, 2026

Fiscalía de EE. UU. advierte: Permitir acceso a fondos sería "saquear a Venezuela"

Sin embargo, de permitirles acceder a los fondos, Maduro y Flores estarían “saqueando la riqueza de Venezuela”, argumentó Wirshba. Destacó que Nicolás Maduro y su esposa sabían de las sanciones en su contra y pueden usar sus propios fondos o conjuntos para pagar su defensa.

Manifestaciones en Manhattan: Grupos exigen la liberación del dictador depuesto

Diversos grupos se agolparon a las afueras del tribunal federal para exigir la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, detenidos en un operativo especial de la Fuerza Delta que entró a Caracas el 3 de enero de 2026.

