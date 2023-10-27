GP de México 2023: Alternativas viales durante la carrera de Checo Pérez el 27, 28 y 29 de octubre

¡Arranca el GP de México 2023! A partir de este viernes 27 y hasta el domingo 29 de octubre, la Fórmula 1 recibirá a cerca de 380 mil fanáticos de este deporte motor y de Checo Pérez, por eso las autoridades esperan que el perímetro del Autódromo Hermanos Rodríguez presente una gran afluencia, pero ¿cuáles serán las alternativas viales?

Al tratarse de un evento con la magnitud de la F1, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informaron que más de dos mil 500 policías, 243 patrullas, 4 ambulancias y un helicóptero Cóndor, estarán desplegados para garantizar la seguridad de los capitalinos y turistas que llegaron a la capital por esta gran fiesta.

Alrededor del Autódromo estarán 542 agentes, 50 patrullas, 7 grúas y 60 motopatrullas, las cuales estarán a cargo de agilizar el tráfico.

¿Cuáles son las alternativas viales durante el Mexico GP?

Si bien no habrá vialidades cerradas durante el Gran Premio de la Ciudad de México, se espera tráfico pesado en Viaducto Río de la Piedad, avenida Río Churubusco, Eje 3 Sur y el Eje 4 Oriente, el perímetro del Autódromo.

Por eso, las alternativas viales para evitar el tráfico son:



Calzada Ignacio Zaragoza.

Avenida Francisco del Paso y Troncoso.

Presidente Plutarco Elias Calles.

Avenida Té.

Policías contarán con códigos QR durante la carrera de Checo Pérez

Además, los policías de tránsito portarán un código QR para descargar el mapa de las rutas de RTP con las paradas, accesos entradas y salidas cercanas al evento.

De igual forma están dentro del evento en la zona de alimentos, servicio médico y las entradas. También habrán binomios caninos desplegados para detectar posible portación de drogas y así resguardar la integridad de todos en el Gran Premio de México 2023.

Horarios del GP de México 2023

Toma en cuenta que el tráfico se intensificará durante las Prácticas, la Clasificación y la carrera, por eso te compartimos los horarios para que estés preparado:

