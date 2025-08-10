Granizada pinta de blanco a Tancítaro, Michoacán y ponen a enfriar las “chelas”

Tancítaro, Michoacán, vivió la tarde de este sábado 9 de agosto de 2025 un fenómeno climático que transformó por completo su paisaje: una intensa granizada cubrió calles, plazas y patios con una gruesa capa de hielo. El evento, aunque llamativo, no es inusual para esta región montañosa del occidente michoacano, conocida por su clima frío y su altitud.

La tormenta comenzó por la tarde, acompañada de fuertes lluvias y ráfagas de viento. En cuestión de minutos, el granizo se acumuló formando capas de varios centímetros, tapizando el suelo, techos y estructuras ligeras.

La imagen que se llevó toda la atención, fue una montaña de hielo que aprovechó una personas para poner su caguama de cerveza a enfriar.

Daños menores en Tancítaro

Protección Civil municipal informó que los daños fueron menores, limitados principalmente a lonas y carpas utilizadas en comercios y eventos al aire libre. No se registraron personas lesionadas ni afectaciones graves a viviendas o a la infraestructura urbana.

Los equipos de emergencia realizaron recorridos para supervisar posibles riesgos, pero las labores se centraron en retirar acumulaciones de hielo en áreas de tránsito y evitar accidentes.

Un paisaje de invierno en pleno agosto

Las imágenes compartidas por vecinos muestran un panorama que podría confundirse con una postal invernal: patios cubiertos de blanco, calles del centro con tránsito reducido y gasolineras cuyo piso parecía alfombrado por nieve.

Este tipo de precipitaciones sólidas no sorprende del todo a los habitantes, ya que Tancítaro se ubica en la Sierra Madre del Sur y alberga el Pico de Tancítaro, el punto más alto de Michoacán. Su altitud y condiciones meteorológicas favorecen lluvias y granizadas incluso en temporada de calor.

Para los residentes, este fenómeno es un recordatorio de la dureza y, al mismo tiempo, de la belleza del clima serrano. Aunque las granizadas pueden causar afectaciones, también forman parte de la identidad climática de la región y aportan humedad a los cultivos, especialmente en un municipio reconocido por su producción de aguacate.