Carta a Grecia Quiroz:

Es Grecia con ‘A’ de mamá. Carlos la describía como madre entregada. Es Grecia con ‘A’ de valentía, de fuerza, de garra, de agallas, pero también con ‘A’ de compañera de vida y esposa hasta hace unos días.

Grecia, nos has dado una gran lección de vida. No has parado, no te has detenido. Sigues en pie de lucha en medio del dolor y de la tragedia. No te conozco personalmente, pero déjame decirte que ya te admiro, y como yo estoy segurísima, que también muchísimas mujeres más, mamás y esposas.

Grecia, admiro mucho tu capacidad de seguir adelante, de seguir luchando, de levantar la voz, no cualquiera. Admiro tu valentía, tu fuerza. Pienso en ti y en tus dos bebés y en cómo vas a retomar el camino de nuevo sin tu compañero de vida, y se me parte el corazón, pero también me demuestras que cuando uno quiere, puede; que los ideales mueven montañas.

Asesinato de Carlos Manzo expone cómo el Gobierno asfixió la seguridad del municipio

Sabes, tú sí me representas porque no es momento para detenernos, para quedarnos calladas. No es momento para conformarnos, para justificarnos. No es momento de distraernos. Es momento de levantar la voz.

Grecia, tú sí eres Grecia con ‘A’ de mujer empoderada, grandiosa, con ‘A’ de alcaldesa, pero que nunca se nos olvide y no se deje de nombrar porque existe, es la realidad.

Grecia también es ahora viuda con ‘A’, porque la violencia, la delincuencia, la cobardía, la impunidad le arrebataron a su esposo.

Grecia. Te mando un abrazo grande y deseo de todo corazón que tu camino esté protegido.

