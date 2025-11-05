¡Es oficial! Congreso de Michoacán nombra a Grecia Quiroz como alcaldesa sustituta de Uruapan

El Congreso del Estado de Michoacán aprobó el nombramiento de Grecia Itzel Quiroz García como presidenta municipal sustituta de Uruapan, tras el asesinato de su esposo y alcalde Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido la noche del 1 de noviembre.

Con esto, se espera que este miércoles el Pleno realice la votación formal y que la nueva alcaldesa rinda protesta para asumir el cargo durante el periodo constitucional 2024-2027.

La designación fue propuesta horas antes por el diputado local Carlos Alejandro Bautista, quien solicitó que la esposa de Manzo encabezara el Ayuntamiento para dar continuidad al proyecto político del edil asesinado.

¿Quién es Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo?

Grecia es actualmente presidenta honoraria del Sistema DIF Uruapan, rol que asumió al inicio del periodo constitucional 2024-2027 junto a su esposo.

Aunque ha participado activamente en agendas sociales, programas de asistencia familiar y apoyo comunitario, no ha ocupado previamente otro cargo público; siendo así la primera mujer en llegar a la presidencia de Uruapan.

Ante el homicidio del edil conocido como el "Bukele mexicano", el movimiento independiente del Sombrero, fundado por Carlos Manzo, respaldó a Quiroz como la persona indicada para mantener el rumbo del proyecto municipal.

Pues su esposa es quien mejor conoce los planes a futuro que tenía Carlos Manzo, además de ser una figura de unidad para una ciudad que aún llora la partida del presidente municipal que no dudó en levantar la voz por su pueblo.

Comisiones del Congreso de Michoacán aprueban dictamen

En comisiones del Cabildo se aprobó el proyecto de decreto que plantea lo siguiente:



PRIMERO. Designar a Grecia Itzel Quiroz como presidenta municipal sustituta de Uruapan, Michoacán, para el periodo 2024-2027.

SEGUNDO. Una vez avalado por el Pleno, deberá rendir protesta constitucional ante el Congreso del Estado y, de inmediato, asumir sus funciones al frente del Ayuntamiento.

Horas antes, la viuda de Carlos Manzo, sostuvo una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional.

El encuentro ocurrió en medio del descontento social que ha generado el crimen del alcalde, ocurrido durante un evento de Día de Muertos y que conmocionó al país.