Greta Cervantes, una actriz mexicana que actualmente vive en Jerusalén, contó cómo ha sido su experiencia durante las últimas horas en el marco del ataque de Hamás en Israel.

A través de sus redes sociales, Cervantes contó cómo es que han transcurrido las últimas horas después de la nación hebrea fuera atacada por el grupo palestino Hamás:

“Hola followers, han sido horas súper, superdifíciles para nosotros, para todos los israelíes yo creo, mi corazón está aquí… Gracias a Dios, todas las casas acá en Israel tienen un cuarto de seguridad en el que te puedes meter y sellarlo desde adentro, nadie más puede entrar”.

La casa con búnker de Greta Cervantes, actriz mexicana|Greta Cervantes

En su video, compartido en TikTok, Greta Cervantes, le contó a sus seguidores cómo ha vivido los recientes conflictos entre Hamás e Israel, incluso compartió cuál es su sentir acerca de la situación. En las imágenes, que principalmente fueron compartidas para sus seguidores, quienes le preguntaron cómo se encontraba, Greta mostró el búnker en donde se resguardan por el conflicto en Israel.

La actriz mexicana dijo:

“Quiero informarles a todos los que han mandado mensajes, que estoy bien gracias por preguntar, estoy a salvo, claro es una situación complicadísima cada que escuchamos sirenas o cada que tenemos miedo, nos metemos al cuarto de seguridad”.

Mexicana difunde el protocolo de seguridad ante conflicto en Israel

En el video, la actriz mexicana compartió también el protocolo que los habitantes de Israel deben de seguir cuando las alarmas de emergencia suenan en territorio hebreo. Mostró la habitación de seguridad con la que cuentan todos los hogares, el cual sirve de búnker para protegerse de momentos de emergencia como el actual conflicto en Israel.

El cuarto de seguridad cuenta con dos puertas de color blanco que se cierran desde adentro y que nadie más puede abrirlas desde la parte de afuera. Los muros son de concreto sólido y hasta cuenta con un purificador de aire.

Greta Cervantes finalizó su video: “Este es nuestro cuarto de seguridad, normalmente se utiliza para sus terapias… Esta puerta se cierra arriba y de afuera no se puede abrir entonces esta es la primera puerta, la segunda puerta, y esta pared está hecha de concreto. Este es un purificador de aire por si echan gas pimienta. Esta madre se encarga de purificar el aire para que veas hecho de concreto, y aquí, pues es como pasamos demasiado tiempo, últimamente, esta es la que se cierra y no se abre absolutamente nada”.

Greta Cervantes también mencionó en este video que vale recordar que “las mezquitas en lugar de llamar a la oración, llaman a matar”.