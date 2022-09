Grietas en inmuebles de León fueron por falta de mantenimiento

Protección Civil de León, Guanajuato informó que se recibió el reporte de 11 inmuebles con grietas, algunas de estas en colonias como Los Fresnos, Los Ángeles o Ciudad Industrial.

Sin embargo el Colegio de Arquitectos de León informó que esas grietas eran por falta de mantenimiento o por otros daños ajenos al sismo.

Con detenimiento y de manera exhaustiva, muchos leoneses revisaron sus muros y sus inmuebles luego del sismo del pasado lunes.

Grietas en inmuebles de León no están relacionadas con el sismo

Había que descartar daños en la infraestructura de las casas y trabajos.

“Nada gracias a Dios nada, tienes tu pobre casa allá arriba a la salida a lagos y pues allá no se sintió nada”, señaló Raúl Durán, un comerciante.

Mientras que Alfonso Meza, agregó: “Sí la verdad es que si no estaba aquí en la ciudad pero si revise mi casa que no tuviera grietas que no tuvieron nada Y pues todo bien”

Lo que sí se detectó a causa del sismo, fueron algunas grietas en muros de tablaroca pero no representa riesgo, según dijo Protección Civil.

Agregaron que otras 46 casas en el municipio se encuentran en riesgo de derrumbe pero por su antigüedad.

Tras el sismo, la secretaría de eduación estatal informó que sigue en revisión la escuela Lázaro Cárdenas en Purísima de Bustos y la escuela 18 de marzo en Salamanca, debido a que sus estructuras son muy longevas.

Riesgo de derrumbes en Villagrán, Guanajuato

En riesgo latente de un derrumbe de sus viviendas, así viven cerca de 50 familias en el fraccionamiento El Rehilete en Villagrán, Guanajuato.

Otras 150 familias ya abandonaron sus casas después del temblor del 2017.

A cinco años del sismo del 2017, ya se estaban acostumbrando a vivir en casas “resentidas”, pero el sismo de este lunes 19 de septiembre, se los recordó.

La dirección de obras del municipio de Villagrán a través de su oficina de comunicación señaló que ya estan analizando las afectaciones para proponer una solución a los vecinos de El Rehilete.