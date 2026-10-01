Sin fallar un solo mes: Grupo Salinas revela cuántos impuestos ha pagado este año

Grupo Salinas informó que en lo que va de 2026 ha pagado más de 35.3 mil millones de pesos en impuestos y aseguró que continúa realizando sus pagos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) conforme al calendario acordado.

La cifra forma parte de la información que el propio grupo empresarial publica en su sitio “Pagamos y cumplimos”, donde también exhibe comprobantes de pagos realizados por sus empresas.

¿Cuánto ha pagado Grupo Salinas en impuestos durante 2026?

De acuerdo con la información publicada por Grupo Salinas, el monto acumulado durante 2026 supera los 35.3 mil millones de pesos.

La página del grupo, con corte al 22 de septiembre de 2026, señala que la cifra será actualizada mensualmente y muestra una estimación de 36.6 mil millones de pesos en impuestos pagados durante todo 2026.

El sitio también indica que, durante los últimos 21 años, las empresas del grupo han pagado más de 322 mil millones de pesos en impuestos.

Más de $35.3 mil millones de pesos en impuestos pagados en lo que va de 2026.



Y seguimos cumpliendo: ayer realizamos un nuevo pago al @SATMX, conforme al calendario acordado.



Como dice nuestro Presidente Fundador, @RicardoBSalinas, aquí seguiremos construyendo y cumpliendo para… pic.twitter.com/tQgetbLHdH — Grupo Salinas (@gruposalinas) September 30, 2026

¿Cuánto han pagado TV Azteca y Elektra al SAT?

Grupo Salinas detalla por separado los pagos realizados por TV Azteca y Grupo Elektra.

En el caso de TV Azteca, la empresa asegura que el adeudo fiscal derivado de litigios concluidos en enero de 2026 quedó cubierto en su totalidad y publica cinco comprobantes que, en conjunto, superan los 4 mil millones de pesos.

Para Grupo Elektra, el sitio reporta pagos realizados conforme al calendario comprometido y señala que los comprobantes disponibles superan los 14 mil 800 millones de pesos.

Entre los documentos publicados aparece, por ejemplo, un comprobante de TV Azteca fechado el 29 de enero de 2026 por 1,267 millones 979 mil 379 pesos.

¿Qué dijo Grupo Salinas sobre sus pagos al SAT?

En una publicación reciente, Grupo Salinas afirmó que realizó un nuevo pago al SAT y reiteró que continuará cumpliendo con el calendario acordado.

La empresa también sostiene en su sitio que sus compañías pagan impuestos y presenta los comprobantes como respaldo de esa afirmación.

La información publicada corresponde a cifras y documentos proporcionados por el propio Grupo Salinas; el sitio identifica el corte de sus datos al 22 de septiembre de 2026.

