¡Dura advertencia en el INE! Consejero Arturo Castillo alerta sobre una “elección cuestionada” para 2027

El inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027 arrancó con un contundente llamado de alerta dentro del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). Durante la sesión de apertura, el consejero electoral Arturo Castillo lanzó un duro diagnóstico sobre el entorno político e institucional del país.

“UNA ELECCION CUESTIONADA”: Consejero Arturo Castillo



Abre el Proceso Electoral Federal el Consejo Castillo señalando tres razones del porqué una “elección cuestionada”



Venga. Así comienza en la herradura de la democracia. pic.twitter.com/owF9HSqQm2 — #ÚltimaElectoral (@ErnestoGuerra_) September 10, 2026

Las 3 razones por las que la elección de 2027 está en riesgo, según el consejero Arturo Castillo

Castillo advirtió que existen condiciones reales para enfrentar una "elección cuestionada" si los partidos políticos, el Congreso y las autoridades no corrigen el rumbo de manera inmediata ante los riesgos que amenazan la certeza de los comicios. Estas son las tres razones que da:



Partidos que violan la ley y evaden su responsabilidad: La mayoría de las fuerzas políticas han demostrado que no están dispuestas a sujetarse a las normas que ellas mismas diseñaron. Aspirantes a candidaturas han adelantado actividades de campaña sin respetar los tiempos electorales —algunos presumiendo llevar hasta 75 días discursos que rozan en la calumnia y prefieren culpar al árbitro en lugar de asumir sus propios incumplimientos.

La mayoría de las fuerzas políticas han demostrado que no están dispuestas a sujetarse a las normas que ellas mismas diseñaron. Aspirantes a candidaturas han adelantado actividades de campaña sin respetar los tiempos electorales —algunos presumiendo llevar y prefieren culpar al árbitro en lugar de asumir sus propios incumplimientos. Asfixia presupuestal y sobrecarga de funciones: Existe una tendencia de los otros poderes del Estado a transferirle al INE cada vez más atribuciones (como organizar elecciones locales menos recursos. Desde hace nueve años, la Cámara de Diputados ha aplicado recortes de hasta el 40 % al presupuesto del instituto, una historia que amenaza con repetirse en el próximo gasto federal en detrimento de la calidad democrática.

Existe una tendencia de los otros poderes del Estado a transferirle cada vez más atribuciones (como organizar Desde hace nueve años, la Cámara de Diputados ha aplicado recortes de hasta el 40 % al presupuesto del instituto, una historia que amenaza con repetirse en el próximo gasto federal en detrimento de la Un árbitro que claudica, se opaca y se debilita internamente: El INE ha renunciado a su función de vigilar que se respeten los tiempos y que los gobiernos no se inmiscuyan en la contienda. A este abandono del arbitraje se suma una crisis interna 12 titulares de áreas clave sin aval del Consejo General ni requisitos legales, se despidió a más de 830 trabajadores y se ha bloqueado activamente la entrega de información a las consejerías.

Castillo advirtió que si los actores involucrados no asumen su compromiso con la legalidad, México llegará a la jornada electoral de 2027 con un fracaso institucional del que nadie podrá declararse ajeno. "Que nadie diga después que no conocía los riesgos", sentenció el consejero al exigir partidos respetuosos de la ley, neutralidad gubernamental y un INE que recobre la transparencia y la capacidad de arbitrar.