Últimas horas de fiesta: ¿Cómo se despide la CDMX del Guadalupe-Reyes?

A un día de que termine el maratón Guadalupe-Reyes, familias continúan festejando a lo grande en la Ciudad de México (CDMX). Gran ambiente se ha vivido en bares, restaurantes y principalmente en la tradicional Plaza Garibaldi.

“Muy feliz, empezamos desde el día de la Guadalupe, y estamos terminando con mi cumpleaños que es el 5 de enero”, detalló Victoria Rocha, una visitante que disfrutó al máximo el ambiente que se vive en el emblemático sitio turístico.

Familias se divierten bailando, cantando al ritmo del norteño y, por supuesto, celebrando de estas fiestas que iniciaron el pasado 12 de diciembre y que terminarán este 6 de enero.

“Está súper padre, estoy súper emocionada, ojalá me traigan lo que pedí, le he echado muchas ganas a la escuela para que me puedan traer lo que quiera”, detalló la pequeña Vania, quien se divirtió al ritmo de la música con sus familiares.

Está por terminar este maratón, pero el ambiente y el ánimo no han disminuido. Familias continúan divirtiéndose aquí en la Ciudad de México. Incluso hubo quienes se dieron tiempo para recorrer varios estados hasta llegar a la capital del país.

“La Ciudad de México es el lugar al que tienen que venir si quieren pasar el Guadalupe Reyes. Hemos venido a pasarla en familia; de Sonora, Guadalajara, Tabasco, somos de todos lados”, detallan contentas las familias que disfrutan del gran ambiente que regala la CDMX.

Y como dicen las reglas del maratón Guadalupe-Reyes, hay que beber a diario y no dejar pasar un solo día, no dormir antes de las 2 de la mañana y participar en todas las festividades.

“Mañana todavía la vamos a pasar con mi papá porque es su cumpleaños. A un día de que termine el Guadalupe-Reyes, vamos para Valle de Chalco; saludos, papá", expresó con un gran ánimo Mireli, quien vivió al máximo de la diversión que ofrece Plaza Garibaldi y la Ciudad de México.