Lanzan al mundo la nueva marca turística Guanajuato MX

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo señaló que se realizaron varios acuerdos en el marco de la Feria Internacional de Turismo en Madrid, con el objetivo de fortalecer inversiones y más llegadas de turistasinternacionales.

“Estaremos reuniéndonos con aerolíneas con operadores turísticos con profesionales que nos ayudarán a seguir proyectando a Guanajuato en los ojos del mundo”, declaró la mandataria estatal.

Además, agregó, queremos fortalecer mucho nuestra presencia en España, estaremos firmando un convenio con Castilla-La Mancha, hoy me he reunido también con la presidenta de la Comunidad de Madrid y estaremos trabajando fuerte, para que más españoles conozcan el lugar donde nació México, que es nuestro rinconcito Guanajuato.

¡Que el mundo descubra todo lo que somos y todo lo que tenemos para compartir!



Hoy, en el corazón de Madrid, lanzamos al mundo nuestra nueva marca turística Guanajuato #AbreNuevosCaminos. 🛣️ Que no es un logo ni un eslogan, es un relato, una promesa y una invitación sincera a… pic.twitter.com/goxpXD6mlj — Libia Dennise (@LibiaDennise) January 20, 2026

Aumenta el turismo en Guanajuato

Informaron que en el año 2025, la llegada de turistas incrementó un 10 por ciento y que en Fitur, con la marca “Guanajuato MX”, buscan posicionar el estado.

La titular de la Secretaría de Turismo, María Guadalupe Robles dijo que “nuestra intención es estar aquí en esta feria para consolidar este mercado, hacerlo más fuerte y obviamente ese cariño y esa hermandad que hay entre España, México y Guanajuato seguirla fortaleciendo”.

Destacaron que el lanzamiento de esta marca fue de manera simultánea en tres sedes, en el Palacio de Neptuno en Madrid, la explanada del Monumento a la Madre en la Ciudad de México y el Arco de la Calzada en León, Guanajuato.

