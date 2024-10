Guanajuato impugna la Reforma Judicial ante la SCJN

Se presentó la primera controversia constitucional contra la Reforma Judicial. Fue el Gobierno de Guanajuato el que la impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El reclamo es por la aprobación de la reforma en el Congreso de la Unión y en los estatales.

Reforma Judicial afecta la soberanía de los estados: Constitucionalistas

De acuerdo con el coordinador del Foro de Constitucionalistas de México, Román Lazacano, la reforma impone a los estados modificar sus Constituciones locales para elegir juzgadores por voto popular .

“Esto afecta la soberanía de los estados, afecta la integración y autonomía de como está establecida en el artículo 116 y por eso mismo presentan una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia misma que deberá valorar si efectivamente se afectan los derechos humanos, si afectan los derechos adquiridos, se afecta la independencia judicial.”, indicó Román Lazcano.

Ministro González Alcántara Carrancá determinará si acepta la demanda de controversia o la desecha

El recurso fue turnado a la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Tendrá que determinar si acepta la demanda de controversia constitucional o la desecha; sin embargo especialistas en derecho constitucional señalan que no sería la primera vez que se presentan impugnaciones contra reformas a la constitución.

“Algo importante que hay que decirlo es que estos mecanismos de control constitucional se vienen ejerciendo desde hace muchos años, una vez que se dio la modificación al artículo 104 y 105 de la Constitución estableciendo las facultades para promover estas controversias constitucionales.”, agregó el coordinador Foro de Constitucionalistas de México.

Ministro Arturo Zaldívar expuso en 2022 las razones por las que las reformas pueden ser revisadas

Incluso en 2022 el entonces ministro Arturo Zaldívar expuso las razones por las cuales las reformas constitucionales pueden ser revisadas.

“Quiere decir que el día de mañana el poder revisor puede establecer en la Constitución la tortura los azotes la pena de muerte, los tratos inhumanos, la esclavitud y ante todo eso este tribunal consticucional no pudiera hacer absolutamente nada. A mí me parece que si nos tomamos en serio el nuevo paradigma constitucional no solo tenemos atribuciones tenemos la obligación de interpretar la constitución armónicamente.”, señaló Arturo Zaldívar en su momento.

Mientras tanto ya se han interpuesto ante la SCJN consultas de parte de jueces, esta controversia y una acción de inconstitucionalidad.