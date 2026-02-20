Guanajuato reporta baja en homicidios y busca fortalecer coordinación federal en seguridad

Guanajuato busca fortalecer la coordinación federal en materia de seguridad como parte de su estrategia para combatir la violencia en la entidad. La gobernadora Libia Dennise García aseguró que, aunque todavía falta mucho por hacer, los indicadores muestran avances sostenidos.

Durante un mensaje público, la mandataria estatal destacó que Guanajuato acumula 11 meses consecutivos con cifras a la baja en homicidio doloso, un delito que ha colocado al estado entre los más afectados en años recientes.

La gobernadora subrayó que los resultados obedecen a una estrategia basada en la colaboración institucional, por lo que consideró indispensable mantener el trabajo conjunto con el Gobierno federal para consolidar la reducción de la violencia.

Guanajuato suma 11 meses con reducción en homicidios dolosos

Libia Dennise García afirmó que la tendencia descendente en homicidio doloso es resultado de la estrategia de seguridad implementada en coordinación con autoridades federales.

“Llevamos en materia de seguridad 11 meses consecutivos con cifras a la baja y de enero a enero tenemos el enero más bajo en homicidios dolosos en los últimos ocho años, lo que habla de que la estrategia y coordinación está dando resultados”, declaró.

El homicidio doloso ha sido uno de los principales retos de seguridad en Guanajuato en la última década, por lo que la disminución sostenida representa (según el gobierno estatal) un avance relevante en la contención de la violencia.

Coordinación federal, clave en la estrategia de seguridad

La gobernadora insistió en que la coordinación federal ha sido fundamental para obtener resultados en materia de seguridad.



“En Guanajuato hemos encontrado apertura, diálogo, colaboración y coordinación para lograr los resultados que hoy podemos darle a nuestra gente”, sostuvo.

En ese sentido, reiteró la disposición del gobierno estatal para continuar trabajando de manera conjunta con las fuerzas federales, particularmente en operativos estratégicos y acciones de inteligencia que permitan reducir los delitos de alto impacto.

Arrancamos la mañana en la sesión del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, presidida por la Dra. @Claudiashein.



El objetivo, fortalecer la coordinación operativa, el intercambio de información estratégica y la evaluación permanente de resultados para consolidar acciones… pic.twitter.com/wBPzXa1SZi — Libia Dennise (@LibiaDennise) February 20, 2026

Avanza el tren de pasajeros Querétaro–Irapuato–León

Durante el mismo anuncio, se confirmó el avance del proyecto ferroviario de pasajeros Querétaro–Irapuato e Irapuato–León.

El trayecto contempla una distancia total de 108 kilómetros y se prevé que pueda entrar en operación a más tardar el próximo año. De concretarse, este proyecto busca fortalecer la conectividad regional y detonar el desarrollo económico en el corredor del Bajío.

El gobierno estatal aseguró que la obra avanza conforme a lo previsto y que se mantiene coordinación con instancias federales para cumplir con los tiempos establecidos.