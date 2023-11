“Me sentí muy enojado y frustrado": Habla guardia de seguridad golpeado en Puebla

En el acceso al fraccionamiento de Lomas de Angelópolis I en Puebla, ocurrió la agresión contra Jonathan Nolasco de 19 años quien se encontraba trabajando como guardia de seguridad el lunes pasado a las 18:45 horas cuando ocurrió la golpiza por parte de un menor de edad.

Este acceso cuenta con dos carriles del lado izquierdo, en el carril para los visitantes se tiene que entregar identificación, sin embargo el carril derecho es más fácil entrar para los residentes y es la que utilizan mediante una aplicación escanean el código y pueden ingresar.

Sin embargo, en ese momento el residente no pudo ingresar, se bajó confrontó al guardia de seguridad y lo agredió; todo quedó captado mediante la cámara de seguridad de esa pequeña caseta de vigilancia.

Además, una de las personas que iba a ingresar también grabó el momento en el que el presunto agresor cambia la versión de los hechos.

Hasta el momento, ya hay una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y continúan las investigaciones por los delitos de lesiones y los que resulten.

De acuerdo a la representación legal de la corporación de seguridad privada, el papá del presunto agresor se comunicó con la empresa y dio una disculpa telefónica.

Mientras tanto, Jonathan Nolasco, el guardia de seguridad agredido presenta golpes en nuca, cuello, y nariz.

Asimismo, continúa el ingreso al fraccionamiento con normalidad tanto para residentes como para visitantes; la empresa asegura que continuará con este proceso legal contra el menor agresor.

Guardia de seguridad rompe el silencio

Jonathan Nolasco,quien tiene 19 años y fue víctima de la golpiza por parte del menor de edad en Angelópolis, dio declaraciones a Fuerza Informativa Azteca sobre lo ocurrido.

“Yo me sentí muy enojado y frustrado porque pues yo no pude hacer nada, no pude igual regresar golpes o algo así...”, recordó.

Tiene 19 de años de edad, es el guardia de seguridad privada que recibió una golpiza por parte de un menor de edad en Lomas de Angelópolis 1 y narra la agresión que vivió el día 27 de noviembre de 2023 a las 18:45 horas, mientras se encontraba en horario laboral.

“Lo que pasó fue que llegó el residente de lado de plumas de residente, y la pluma no me abría, le comenté que yo no le podría abrir porque no teníamos el acceso a esas plumas, me empezó a agredir verbalmente, me dijo que iba a regresar a partir la madre. En eso me empuja, yo me vuelvo a levantar y en eso me empieza a pegar, lo único que hice fue que yo me enconché, me cubrí y pues ya dejé que me pegará", relató.

Ante estos hechos, la empresa de seguridad privada “Vima”, para la cual trabaja Jonathan, dio a conocer que ya acudieron a la Fiscalía de Puebla y se inició una carpeta de investigación con el número de oficio 4456 con apariencia del delito de lesiones y los que resulten que puedan ser constituidos del delito.

“Legalmente no vamos a parar y él tiene el respaldo de la empresa y del departamento legal para llegar hasta las últimas consecuencias... Sí se comunicó el señor, nos pidió una disculpa telefónicamente y nos comentó que buscaba acercarse para solucionar el tema, sin embargo nosotros lo que queremos es dejar un precedente de lo que está pasando y de lo que no puede pasar”, declaró la empresa.

Jonathan ya recibió atención médica y afirma que son varias lesiones las que tiene: “Las zonas fueron la nuca, el cuello y la nariz, entonces me comentan, ya me checaron, me mandaron a hacer unas radiografías y creo que también me van a mandar a hacer unos rayos x”, dijo y aprovechó para aclarar que no es menor de edad y mostró su identificación.

El agredido afirmó que no está pidiendo apoyo económico en redes sociales, como lo han mostrado algunos perfiles y que seguirá con el proceso legal.