Con esguince y varios golpes, guardia de seguridad de Angelópolis exige justicia

Jonathan Nolasco, es el guardia de seguridad de 19 años que fue golpeado el pasado lunes en el fraccionamiento Lomas de Angelópolis en Puebla por el menor Patricio “N”, quien ya fue expulsado de la Prepa Anáhuac. La golpiza que recibió le dejó un esguince de primer grado y múltiples golpes, por lo que estará 10 días de incapcidad.

En entrevista con Hechos AM, el joven Jonathan Nolasco relató que la golpiza “empezó porque no le abrió la pluma de residentes”.

“En eso me empieza a agredir verbalmente, el ne dice su pluma y se va, como en 8 o 10 minutos veo que su camioneta está parada como a 10 pasos de la caseta donde yo estaba y le marco a mi supervisor para seguir unos protocolos y se baja diciendo que a quien le marcas, con palabras y eso. Y le dije que a la administración para que le diga los protocolos me empuja y me toma a golpes, me dejó de golpear porque la visita empezó a grabar”, recordó.

Todo se arreglara por las vías legales

Nolasco estuvo acompañado de si abogada Abigaíl Pérez y de la empresa VIMA en la que labora y fue ella quien dijo que aunque el padre del agresor se comunicó con ellos para disculparse, todo se mantendrá mediante la vía legal.

“Ya está la investigación en curso, nosotros estamos haciendo los trámites legales, es un tema de la justicia conforme vaya marcando la autoridad”, dijo.

Mencionó que Jonathan tiene 10 dias de incapacidad por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que el diagnóstico es un esguince de primer grado y la autoridad debe tomar decisiones y las riendas del asunto.

Tras confirmar que el padre del agresor se comunicó con la empresa, la abogada aclaró que todo eso se canalizó al tema legal.

Finalmente al ser cuestionado sobre si se han comunicado con él, Jonathan Nolasco aseguró que con él no han tenido “contacto para nada”.