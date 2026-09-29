“Benni Princess": La fruta en Asia por la que se desató una guerra

Un guerra de frutas se ha desatado por los altos costos y la complejidad del proceso de creación de nuevas variedades hacen que la protección de la propiedad intelectual sea crucial para los obtentores y los agricultores.

Ryohei Mori y su esposa, Kyeong-hui Choi, dos fruticultores, que representan la esperanza y la incertidumbre de los agricultores, invierten grandes sumas en el cultivo de frutas exclusivas como la "Beni Princess".

¿Qué es la Benni Princess?

No se trata de una fruta cualquiera. La “Beni Princess” es un preciado cítrico con una característica de textura gelatinosa y jugo dulce, cuyo desarrollo mediante el cruce de dos variedades de élite requirió 20 años.

Por eso, cuando la prefectura de Ehime, en el suroeste del país, presentó con orgullo la “Beni Princess” el año pasado, los fruticultores vieron una oportunidad.

El Contrabando de Semillas: Desafíos y Conflictos en la Protección de la Propiedad Intelectual

El contrabando de semillas es un submundo plagado de intrigas y desafíos legales que afecta profundamente a la innovación agrícola en Asia. El robo de semillas y el cultivo ilegal como el de la "Benni Princess" y de variedades protegidas ponen en entredicho la integridad y viabilidad de todo un sistema de producción agrícola.

Los obtentores luchan por hacer valer sus derechos en un escenario donde las fronteras no representan barreras efectivas contra los infractores.

La protección de la propiedad intelectual en el ámbito vegetal es una pieza clave en la preservación de la diversidad biológica y la seguridad alimentaria a nivel mundial.

Sin embargo, los desafíos legales y logísticos para hacer cumplir estas leyes son evidentes en la compleja red de conflictos que rodea al contrabando de semillas.

La variedad de cítricos “Beni Princess” la cultivan Ryohei Mori y su familia en una finca de Matsuyama, Japón| CNN

¿Qué hay en juego sobre esta guerra de frutas?

El futuro de la innovación agrícola y la seguridad alimentaria dependen en gran medida de la capacidad de los países y obtentores para garantizar la protección de nuevas variedades vegetales en un contexto de creciente competencia y desafíos medioambientales.

Mientras tanto, los agricultores hacen todo lo posible por reforzar la seguridad, plenamente conscientes de que basta con que alguien corte una rama de sus árboles para llevársela de contrabando y reducir sus ganancias desde algún huerto lejano en otro país.

Con información de CNN