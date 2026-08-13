“Es una manera de intimidar": Dan citatorios a esposas de agricultores que se manifestaron en casetas de Sinaloa

Agricultores de Sinaloa que participaron en las recientes manifestaciones en la caseta de cobro de Costa Rica, en Culiacán, recibieron citatorios ante la Fiscalía General de la República (FGR). El sector agrícola califica la medida como una forma de amedrentamiento por parte de las autoridades.

FGR cita a agricultores de Sinaloa tras protestas en Culiacán

Los citatorios establecen que los productores deberán presentarse ante la Fiscalía para manifestar lo que a su derecho corresponda en relación con los hechos que dieron origen a una carpeta de investigación. Uno de los documentos fija la comparecencia para el 10 de agosto de 2026, mientras que otros dos establecen como fecha el 11 de agosto.

Denuncian amedrentamiento y citatorios a esposas de agricultores de Sinaloa

No obstante, los productores detallaron que diversos citatorios han llegado incluso a manos de las esposas de los agricultores, debido a que algunos vehículos identificados durante las protestas aparecen a nombre de ellas. Martín Lim Cisneros, integrante de Campesinos Unidos de Sinaloa, explicó que los citatorios fueron dirigidos a dos esposas de productores y a un agricultor, presuntamente en calidad de testigos para conocer lo ocurrido durante la movilización.

“Están citando a las esposas para que declaren qué es lo que miraron el día de la manifestación en la caseta de Costa Rica, y eso es lo que están haciendo, no hay un señalamiento, es un testimonio”, declaró Lim Cisneros.

Buscan identificar a líderes de movilizaciones en caseta de Costa Rica

Las autoridades buscan con estas comparecencias obtener información sobre el desarrollo de las movilizaciones, mencionaron los trabajadores del campo, así como identificar a posibles líderes de las protestas.

“Es una manera de intimidar, (...) son productores que no tienen liderazgo, simplemente están inconformes en contra de la política agrícola errónea de este gobierno”, agregó el dirigente agrícola.

Sin información oficial sobre carpetas de investigación

Hasta el momento, el organismo de procuración de justicia no ha brindado información sobre si hay carpetas de investigación abiertas o personas que estén siendo investigadas por las manifestaciones ocurridas en junio del presente año. Sobre los citatorios, Martín Lim explicó que tuvo comunicación con encargados de la Fiscalía, quienes le indicaron que hasta el momento no existe una denuncia concreta ni una acusación formal contra los productores.

