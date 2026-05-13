¿Se va por las nubes? Este es el precio de la canasta básica en México para mayo 2026; estos son los productos más caros

¿Toca apretarse el cinturón? El costo de los alimentos y otros productos de la canasta básica registraron cambios importantes para el mes de mayo 2026, una situación que podría impactar el bolsillo de las y los mexicanos.

La inflación de México se ubicó en 4.45% en el mes de abril, dándose un respiro después de los 4.549% registrados en el mes anterior.

¿Cuánto cuesta la canasta básica en México para mayo 2026?

El precio de la canasta básica para mayo 2026 se ubica entre los $789.50 hasta los $910.00 pesos por familia, según datos del "Quién es Quién de los Precios", de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Por su parte, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) reveló que el costo de la canasta básica se ubica en los $2 mil 106 pesos para una familia de cuatro personas.

Recuerda que el precio puede cambiar dependiendo del establecimiento al que acudas a adquirir los productos y alimento que necesitas.

🛒 Al revisar los precios de los 24 productos de la canasta básica Pacic en el #QuiénEsQuiénEnLosPrecios, podrán darse cuenta que pueden llegar a ahorrar hasta 180 pesos.

Les dejamos un comparativo de los precios promedio por cadena de autoservicio con cobertura nacional para… pic.twitter.com/2W9AThI1fa — Iván Escalante (@ivan_escalante) May 11, 2026

Precio de la canasta básica en otras regiones de México 2026: ¿Dónde es más caro?

El pasado lunes 11 de mayo 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), compartió el precio de la canasta básica en distintas partes de la República Mexicana; te compartimos la lista de costos en otras regiones.

Regiones en el que el precio de la canasta básica es alto:

Baja California Sur - $962.50 pesos

Morelos - $952.50 pesos

Jalisco - $948.60 pesos

Tlaxcala - $941.00 pesos

Zacatecas - $941.00 pesos

Sinaloa - $038.70 pesos

Estado de México ( Edomex ) - $930.00 pesos

( ) - $930.00 pesos Ciudad de México ( CDMX ) - $928.40 pesos

( ) - $928.40 pesos Puebla - $885.50 pesos

Michoacán - $854.70 pesos

Baja California Sur, es la región de México en el que el precio de la canasta básica se acerca a los mil pesos por familia, según la Procuraduría Federal del Consumidor.

¿En qué región de México es más barato ir al mercado?

La región con el precio más bajo de la canasta básica es Aguascalientes, ubicándose en $789.50 pesos por una familia de cuatro integrantes.

¡No gastes de más! Estas son las frutas y verduras que son más baratas en mayo 2026; lista de precios y cómo ahorrar

Estos son los productos más caros en México 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) compartió la lista de alimentos, productos y servicios que registraron un importante aumento en su precio durante las últimas semanas del mes de abril 2026, pero ¿cuáles son?



Chile poblano

Chile serrano

Otros chiles frescos

Jitomate

Papas y otros tubérculos

Gasolina de alto octanaje

Autobús urbano

Gas LP

Vivienda propia

Loncherías, fondas, torterías y taquerías.

Por tercer mes consecutivo, el l jitomate, continúa como el alimentos que más ha subido de precio, superando los 6 pesos el kilo en distintas zonas del país.