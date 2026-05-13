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¿Se va por las nubes? Este es el precio de la canasta básica en México para mayo 2026; estos son los productos más caros

El precio de la canasta básica se ubicó arriba de los 900 pesos para la primera quincena de mayo 2026; estos son los productos que más subieron en el mes.

Precio canasta básica México mayo 2026:Regiones y productos con costos altos
¿A cuánto sale la canasta básica en México durante mayo 2026?|INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Escrito por: Fernanda Benítez

¿Toca apretarse el cinturón? El costo de los alimentos y otros productos de la canasta básica registraron cambios importantes para el mes de mayo 2026, una situación que podría impactar el bolsillo de las y los mexicanos.

La inflación de México se ubicó en 4.45% en el mes de abril, dándose un respiro después de los 4.549% registrados en el mes anterior.

¿Cuánto cuesta la canasta básica en México para mayo 2026?

El precio de la canasta básica para mayo 2026 se ubica entre los $789.50 hasta los $910.00 pesos por familia, según datos del "Quién es Quién de los Precios", de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Por su parte, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) reveló que el costo de la canasta básica se ubica en los $2 mil 106 pesos para una familia de cuatro personas.

Recuerda que el precio puede cambiar dependiendo del establecimiento al que acudas a adquirir los productos y alimento que necesitas.

Precio de la canasta básica en otras regiones de México 2026: ¿Dónde es más caro?

El pasado lunes 11 de mayo 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), compartió el precio de la canasta básica en distintas partes de la República Mexicana; te compartimos la lista de costos en otras regiones.

Regiones en el que el precio de la canasta básica es alto:

  • Baja California Sur - $962.50 pesos
  • Morelos - $952.50 pesos
  • Jalisco - $948.60 pesos
  • Tlaxcala - $941.00 pesos
  • Zacatecas - $941.00 pesos
  • Sinaloa - $038.70 pesos
  • Estado de México (Edomex) - $930.00 pesos
  • Ciudad de México (CDMX) - $928.40 pesos
  • Puebla - $885.50 pesos
  • Michoacán - $854.70 pesos

Baja California Sur, es la región de México en el que el precio de la canasta básica se acerca a los mil pesos por familia, según la Procuraduría Federal del Consumidor.

¿En qué región de México es más barato ir al mercado?

La región con el precio más bajo de la canasta básica es Aguascalientes, ubicándose en $789.50 pesos por una familia de cuatro integrantes.

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Estos son los productos más caros en México 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) compartió la lista de alimentos, productos y servicios que registraron un importante aumento en su precio durante las últimas semanas del mes de abril 2026, pero ¿cuáles son?

  • Chile poblano
  • Chile serrano
  • Otros chiles frescos
  • Jitomate
  • Papas y otros tubérculos
  • Gasolina de alto octanaje
  • Autobús urbano
  • Gas LP
  • Vivienda propia
  • Loncherías, fondas, torterías y taquerías.

Por tercer mes consecutivo, el l jitomate, continúa como el alimentos que más ha subido de precio, superando los 6 pesos el kilo en distintas zonas del país.

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