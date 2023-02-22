Guerra Ucrania - Rusia | Miles de refugiados encontraron ayuda en Polonia

La ciudad de Cracovia, Polonia, se ubica a unos 400 kilómetros de la frontera ucraniana, por eso es el punto de llegada para miles de refugiados que escaparon de la guerra Ucrania - Rusia, iniciada hace un año.

En esa ciudad hay distintos centros de atención, uno de ellos se ubica en una estación del tren, ahí se brinda atención psicológica y además, las personas pueden registrarse para obtener un código QR y recibir algunos servicios del gobierno polaco.

La guerra Ucrania - Rusia ha dejado más de cinco millones de desplazados internos y ocho millones de refugiados en todo el mundo.

En el caso de Cracovia, sus centros de acogida suelen ser temporales para los refugiados, ya que su objetivo es dirigirse a otros países de la Unión Europea.

