Madres buscadoras de Sonora llevan su lucha al desierto por Nancy Guthrie

Nancy Guthrie desapareció el 1 de febrero en Tucson, Arizona , después de que un hombre encapuchado irrumpiera en su casa. Desde entonces, el memorial frente a su vivienda se llena de mensajes, flores y veladoras, mientras la búsqueda cruzó fronteras. Aunque autoridades estadounidenses han señalado que no existen indicios de que Nancy haya sido trasladada a México, un colectivo de madres buscadoras decidió extender las labores al otro lado del muro: La búsqueda ahora también se realiza en el desierto de Sonora.

Del memorial en Tucson al desierto de Sonora: una búsqueda que no reconoce fronteras

La iniciativa surgió tras la difusión de la ficha de Nancy en redes sociales. A los pocos días, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora recibió mensajes anónimos que señalaban un punto en una zona utilizada como paso frecuente de migrantes.

“Yo tengo una madre": la empatía que llevó a las buscadoras a cruzar el muro

“Hemos empezado esta lucha por encontrar a Nancy por la solidaridad, empatía, porque yo tengo una madre; yo creo que yo estaría igual o peor”, explicó Cecilia Flores, presidenta de Madres Buscadoras Sonora.

Custodiadas por elementos de la Guardia Nacional, Policía estatal y municipal, las buscadoras se internaron en el desierto. La tierra fue removida con picos y palas, siguiendo el método que han perfeccionado durante años de búsqueda en campo.

“Nuestro único objetivo es aportar un poquito el conocimiento que tenemos de la búsqueda en campo, ya que las autoridades de Estados Unidos solamente tienen tecnología para hacer investigación. Pero pues no vemos que tengan un avance. Creemos que si nos permiten la búsqueda en campo como nosotras sabemos, creo que podríamos lograr más”, agregó Cecilia Flores.

La empatía cruzó la frontera. Lidia Hernández, también integrante del colectivo, explicó por qué decidió participar:

“Mi hijo era de Estados Unidos y se desapareció en México. Entonces yo cuando supe esa desaparición de esta señora me entró un sentimiento de empatía y sí acudí para poner un granito de lo que yo, de mi experiencia”.

Picos, palas y esperanza: así buscan a Nancy en una zona marcada por el miedo

El punto señalado se ubica en una zona que, según reportes locales, es transitada por grupos delictivos. Aun así, continuaron.

“Aquí no se trata de tener miedo. Aquí se trata de perder el miedo y salir adelante en búsqueda de nuestros seres queridos. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién?”, explicó Ana Patricia, madre buscadora de Sonora.

En esta jornada no hubo hallazgos. Pero la búsqueda de Nancy Guthrie no se detiene; las madres aseguran que seguirán buscando, no solo por ella, sino por las más de 130 mil personas que continúan desaparecidas en México.