Estados Unidos señala a Irán de financiar el terrorismo en Medio Oriente: Más de mil MDD al año para grupos extremistas

La riqueza generada por el petróleo iraní ha sido utilizada para algo más que el desarrollo interno o programas estratégicos. De acuerdo con información de Estados Unidos, estos recursos también han servido para financiar el terrorismo en Medio Oriente.

La influencia de Irán en la región se sostiene, en gran medida, por el poder económico que le permite respaldar operaciones en distintos países.

Este apoyo se traduce en financiamiento, logística y entrenamiento para grupos armados que operan bajo distintas causas en escenarios de conflicto.

Fuerzas Quds: el brazo operativo de Irán

Las operaciones son gestionadas principalmente por las Fuerzas Quds, una división de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Estas fuerzas se encargan de coordinar acciones fuera del territorio iraní, con presencia en países como:



Líbano

Afganistán

Irak

Siria

Yemen

Territorios palestinos

El alcance de su operación en la región

Según estimaciones de Estados Unidos, entre 140 mil y 185 mil elementos de estas fuerzas participan de forma permanente en estos países.

El objetivo principal es proporcionar apoyo y entrenamiento militar a grupos aliados en la región.

Más de mil millones de dólares al año

Estados Unidos calcula que Irán destina más de mil millones de dólares anuales para financiar estas operaciones.

Estos recursos permiten sostener actividades militares, logísticas y de entrenamiento en distintos puntos de Medio Oriente.

El impacto del financiamiento en grupos armados

Parte de estos recursos ha sido utilizado por el grupo Hamás, al que se le atribuye el ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel.

También ha permitido:



El desarrollo de drones utilizados por Hezbolá en Líbano

en El entrenamiento de más de 100 mil combatientes chiitas en Siria

en El suministro de misiles balísticos y drones a los hutíes en Yemen

en El fortalecimiento de milicias chiitas en Irak

La estrategia de Irán en Medio Oriente

El modelo de operación iraní le permite influir en conflictos regionales sin intervenir directamente.

A través del financiamiento y el apoyo militar, el país mantiene presencia en distintos escenarios de conflicto en Medio Oriente.

Declaraciones del liderazgo iraní

El líder supremo de Irán, Alí Jamenei, ha defendido las acciones militares en la región.

En un mensaje reciente, afirmó que las operaciones contra Israel fueron ‘legales y legítimas’.

También advirtió que, en caso de un conflicto mayor, este podría escalar a nivel regional.

La capacidad de Irán para financiar y coordinar operaciones fuera de su territorio le ha permitido consolidar una red de influencia en Medio Oriente.

A través de recursos económicos y estructuras como las Fuerzas Quds, el país mantiene presencia en múltiples conflictos sin desplegar fuerzas convencionales de forma directa.