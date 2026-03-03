Guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel escala en Medio Oriente: drones, bombardeos y tensión global

La guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel entró en una fase más amplia tras menos de 72 horas de ataques cruzados que ya impactan a varios países del Golfo Pérsico. Bombardeos, drones y misiles han convertido el conflicto en una crisis regional que también golpea a la economía global.

Mientras Estados Unidos e Israel intensifican sus ataques contra objetivos estratégicos dentro de Irán , las fuerzas iraníes han respondido con misiles balísticos y drones de bajo costo capaces de alcanzar ciudades israelíes y posiciones diplomáticas estadounidenses en Medio Oriente.

Uno de los episodios que confirmó la expansión del conflicto fue el ataque contra instalaciones diplomáticas de Estados Unidos en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, lo que obligó a Washington a reforzar la seguridad y acelerar la salida de ciudadanos estadounidenses en la región.

El secretario de Estado, Marco Rubio, informó que miles de estadounidenses han abandonado Medio Oriente desde que comenzó la escalada militar.

Según datos oficiales, alrededor de 9 mil ciudadanos estadounidense s ya lograron salir de la región, mientras que más de mil 500 personas siguen solicitando apoyo para evacuar.

La tensión persiste en el Medio Oriente



El bombardeo iraní sobre la embajada de Estados Unidos en Riad y el consulado ubicado en Dubái, confirmaron la amenaza por la que el gobierno de Trump había exigido previamente que sus connacionales evacuaran la zona.

Así escaló la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel en los últimos días

El conflicto militar se amplió rápidamente y ya involucra ataques, despliegues militares y tensiones diplomáticas.



Estados Unidos e Israel han bombardeado más de 1,700 objetivos dentro de Irán, incluidos centros militares y de comando.

Irán respondió con misiles balísticos y drones que alcanzaron ciudades israelíes y puntos estratégicos en varios países del Golfo.

Embajadas y consulados estadounidenses en la región fueron atacados, lo que aceleró evacuaciones de ciudadanos.

Hezbolá, aliado de Irán en Líbano, abrió un nuevo frente militar, aumentando el riesgo de una guerra regional.

Varias capitales activaron alertas aéreas y sistemas de defensa ante nuevos ataques.

En paralelo, países europeos comenzaron a mover fuerzas militares para proteger sus intereses en el Mediterráneo oriental.

Gobiernos como Reino Unido, Francia y Grecia ordenaron despliegues tras ataques vinculados con milicias aliadas de Irán desde territorio libanés.

Impacto global: petróleo, mercados y tensiones diplomáticas

El conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel también provocó efectos inmediatos en la economía internacional.

Las bolsas globales registraron caídas después de que el transporte marítimo se viera amenazado en el Estrecho de Ormuz, uno de los puntos más estratégicos para el comercio mundial de petróleo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno escoltará petroleros si es necesario para mantener abierta la ruta energética.

Al mismo tiempo surgió una disputa diplomática entre Washington y España después de que el gobierno español rechazara permitir el uso de bases militares para operaciones vinculadas al conflicto.

Irán enfrenta daños severos mientras continúan los ataques

Los bombardeos contra territorio iraní han dejado daños importantes en infraestructura estratégica y edificios gubernamentales.

Entre los objetivos alcanzados se encuentran un centro de mando vinculado al programa nuclear iraní y el edificio que albergaba la Asamblea de Expertos, organismo encargado de elegir al líder supremo.

Mientras tanto, seguidores del régimen iraní preparan el funeral del ayatolá Ali Khamenei en la ciudad sagrada de Mashhad.

La Media Luna Roja iraní reporta que las víctimas mortales ya superan las 800 personas, mientras continúan los lanzamientos de misiles y drones desde territorio iraní.

Las explosiones y alertas aéreas ya se han registrado en Israel, Qatar, Arabia Saudita, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Chipre, confirmando que la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel afecta a buena parte de Medio Oriente.