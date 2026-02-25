CJNG: Alianzas, rutas y su expansión trasnacional

La caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, no solo impacta a México: también expone el alcance internacional de una organización criminal que extendió sus operaciones a varios países.

Durante más de una década, autoridades de Estados Unidos identificaron al CJNG como una estructura criminal con presencia fuera del territorio mexicano, no solo en el tráfico de drogas, sino también en esquemas de lavado de dinero.

Sin embargo, el crecimiento del grupo no se limitó a Norteamérica; sus operaciones se expandieron hacia Sudamérica y Europa mediante alianzas con organizaciones locales y redes criminales consolidadas.

Colombia, punto clave para el crecimiento del CJNG

En Colombia, el CJNG logró establecer presencia a través de alianzas con grupos armados y redes de narcotráfico.

Ciudades como Cali, Medellín y Bogotá fueron identificadas como puntos estratégicos dentro de sus rutas de trasiego de estupefacientes.

El general retirado Jorge Vargas, exdirector de la Policía de Colombia, señaló que el grupo mexicano intentó posicionarse como un cártel predominante mediante vínculos con organizaciones como las FARC, el Clan del Golfo y estructuras regionales.

Aunque estos intentos enfrentaron resistencia de grupos locales, las autoridades colombianas advierten que el CJNG logró fortalecerse tras el reacomodo criminal posterior al proceso de paz.

Ecuador: operaciones criminales desde 2014

En Ecuador, la presencia del CJNG se remonta al menos a 2014, con un abanico de actividades que va más allá del narcotráfico.

Las autoridades han vinculado al grupo con delitos como minería ilegal, extorsión y sicariato, en coordinación con organizaciones locales.

Su principal aliado en ese país es el grupo armado conocido como Los Lobos, con el que consolidó operaciones dentro del territorio ecuatoriano.

De América Latina a Europa: base en España

Las alianzas criminales también permitieron al Cártel Jalisco extender sus operaciones hacia Europa.

España, particularmente la ciudad de Málaga, se convirtió en un punto de operación tras el cruce de redes criminales desde América Latina.

Un ejemplo es la detención en noviembre de 2025 de Wilmer Chavarría, identificado como líder de Los Lobos y operador financiero vinculado al CJNG.

Alianzas y redes financieras del CJNG en el extranjero

De acuerdo con autoridades estadounidenses, el CJNG también estableció vínculos con grupos como Los Tiguerones, liderados por alias “Negro Willi”.

Estas conexiones formaron parte de una red que no solo facilitaba el tráfico de drogas, sino también el manejo de recursos y operaciones financieras fuera de México.

Una estructura criminal con presencia global

El alcance del CJNG refleja una organización que operaba en distintos países mediante alianzas estratégicas y diversificación de actividades ilícitas.

Su expansión incluyó rutas de narcotráfico, redes de lavado de dinero y presencia en múltiples regiones, consolidando su carácter trasnacional.