¿Por qué el conflicto entre Medio Oriente y Estados Unidos pone en vilo el tránsito del 20% del petróleo?

El mundo contiene el aliento tras el inicio de una fase crítica en Medio Oriente. Durante la madrugada del 28 de febrero, fuerzas conjuntas de Israel y Estados Unidos ejecutaron un ataque preventivo de gran escala contra objetivos estratégicos en Irán, desatando una escalada bélica que ya impacta los mercados globales de energía y amenaza con un bloqueo total en el Estrecho de Ormuz.

Caos en Teherán y tragedia en el sur de Irán

La ofensiva militar provocó múltiples explosiones en Teherán, la capital iraní, que quedó sumida en la oscuridad tras cortes masivos de internet y telefonía móvil. Sin embargo, el punto más crítico se registró al sur del país, donde un bombardeo alcanzó una institución educativa, cobrando la vida de al menos 100 personas. Además de civiles, se reportó la muerte de altos mandos de seguridad iraníea y el ayatolá Alí Jamenei, quien se murió junto a varios miembros de su familia.

Ante la magnitud del ataque, tanto Irán como el vecino Irak han declarado el cierre total de sus espacios aéreos, dejando a la región en una situación de aislamiento operativo.

Israel en máxima alerta: Hospitales bajo tierra

Por su parte, el gobierno de Israel ha activado protocolos de emergencia ante la inminente represalia de Teherán. En las principales ciudades, las alarmas antiaéreas no han dejado de sonar, mientras que las autoridades ordenaron el traslado inmediato de pacientes hospitalizados hacia refugios subterráneos para garantizar su seguridad ante posibles ataques con misiles.

El Estrecho de Ormuz: La amenaza al petróleo global

Más allá de los daños militares, la mayor preocupación para la economía mundial se centra en el Estrecho de Ormuz. Este punto es considerado el paso marítimo más crítico del planeta, ya que por sus aguas transita el 20% del petróleo global.

Las advertencias de Irán sobre un posible bloqueo total de esta ruta han encendido las alarmas en los mercados financieros. Un cierre del estrecho provocaría:



Un disparo inmediato en los precios de la energía a nivel mundial.

Parálisis en las rutas comerciales de Asia y Europa.

Una nueva ola de inflación global de consecuencias impredecibles.

Una guerra de ondas de choque globales

Lo que comenzó como un ataque preventivo se ha transformado en una guerra directa cuyas ondas de choque apenas empiezan a sentirse. Con el tránsito de crudo en peligro y las potencias militares enfrentadas cara a cara, el conflicto en Medio Oriente entra en un territorio desconocido que pone en riesgo la estabilidad del siglo XXI.