Ataque a Irán desata tensión global: experto advierte riesgo de guerra y golpe al petróleo

El ataque a Irán por parte de Estados Unidos e Israel abre un nuevo escenario de tensión en Medio Oriente, con posibles efectos que van más allá del plano militar.

En entrevista, el especialista en Medio Oriente del Colegio de México, Gilberto Conde, advirtió que la ofensiva ocurre en un momento particularmente delicado, cuando ambas partes mantenían contactos y habían registrado avances.

El impacto, explicó, no sólo se limita al terreno militar, sino que también puede alcanzar al flujo de petróleo en el Golfo Pérsico y, con ello, a la estabilidad energética global.

El ataque ocurrió en medio de negociaciones entre Irán y EU

De acuerdo con el especialista, la ofensiva se produjo pese a que días antes se habían registrado avances en el diálogo entre Estados Unidos e Irán.

Incluso, señaló, existía disposición del lado iraní para reducir aspectos de su programa nuclear.

En ese contexto, el ataque rompe con una práctica habitual en la diplomacia internacional, donde las negociaciones suelen mantenerse abiertas para evitar una escalada.

Respuesta de Irán y capacidad militar en duda

Tras el ataque, Irán ha respondido con acciones dirigidas a bases estadounidenses en la región.

Hasta ahora, indicó Conde, no se han observado efectos militares de gran alcance, aunque el escenario sigue abierto.

También advirtió que no se puede descartar que Irán esté en condiciones de generar impactos mayores, tanto contra Estados Unidos como contra Israel.

El petróleo, uno de los mayores riesgos del conflicto

Uno de los puntos más sensibles es el flujo de petróleo en el Golfo Pérsico.

El especialista explicó que cualquier afectación en esta región podría impactar directamente el suministro energético hacia mercados internacionales.

Este riesgo es especialmente relevante para países industrializados, que dependen del tránsito de crudo y gas por estas rutas.

Riesgo de una escalada regional

El conflicto podría extenderse más allá de Irán e Israel.

De acuerdo con el análisis, existe la posibilidad de que grupos aliados a Irán en la región participen en el conflicto, lo que ampliaría su alcance.

Esto podría transformar la tensión actual en una crisis regional con múltiples frentes.

Críticas a la estrategia de Donald Trump

Gilberto Conde también apuntó a la forma en que se tomó la decisión.

Señaló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha actuado con un alto grado de imprevisibilidad, lo que complica el escenario internacional.

Además, consideró que este tipo de acciones pueden tener efectos en la diplomacia global, al enviar señales de presión hacia otros países.

El debate sobre el programa nuclear iraní

Sobre el argumento central del conflicto, el especialista cuestionó la idea de que Irán esté cerca de desarrollar armas nucleares.

Recordó que el país ha sido inspeccionado durante décadas bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear, sin que se haya confirmado el desarrollo de este tipo de armamento.

En ese sentido, comparó el discurso actual con antecedentes como el de Irak, donde se argumentó la existencia de armas de destrucción masiva que posteriormente no fueron encontradas.

El ataque a Irán no sólo reconfigura el escenario en Medio Oriente, también abre un periodo de incertidumbre que puede impactar en distintos niveles, desde el militar hasta el energético.

Entre la posibilidad de una escalada regional y el riesgo sobre el flujo de petróleo, el conflicto coloca nuevamente a la región en el centro de la tensión global.