¿Viajas a Estados Unidos? Así puedes pedir devolución de impuestos de tus compras

En Estados Unidos, solo dos estados cuentan con programas oficiales para que los turistas internacionales soliciten la devolución del impuesto sobre las ventas (sales tax) en compras: Texas y Louisiana. Esta medida permite recuperar un porcentaje del dinero gastado, que varía según la localidad y el tipo de producto adquirido. Así puedes pedir la devolución de impuestos.

¿Cómo pedir devolución de impuestos en Texas?

En Texas, los visitantes pueden recuperar entre 6.25% y 8.25% del valor de sus compras, dependiendo de la ciudad o condado. Para acceder al reembolso, es necesario:

Ser turista con pasaporte extranjero vigente y visa válida VWP ).

). Realizar compras en comercios participantes, cumpliendo con los montos mínimos establecidos por cada tienda.

Presentar los recibos originales de compras efectuadas en los últimos 30 días.

de compras efectuadas en los últimos 30 días. Mostrar la mercancía comprada y la tarjeta utilizada para el pago.

Contar con boleto o itinerario de vuelo que confirme la salida del país.

Acudir personalmente a un Tax Refund Center autorizado, ubicado en aeropuertos internacionales, puertos o zonas turísticas.

En estos centros se verifica la documentación, se llenan formularios y se gestiona el reembolso, que puede recibirse en efectivo (con comisión), cheque o transferencia electrónica hacia PayPal o tarjeta bancaria.

¿Cómo pedir la devolución de impuestos en Louisiana?

En Louisiana, el programa “Louisiana Tax Free Shopping” ofrece un reembolso del impuesto estatal de 4.45%, sumado a recargos municipales que pueden elevar la devolución hasta un 11.45%. Los requisitos incluyen:

Comprar en tiendas afiliadas al programa y solicitar un voucher junto a la factura original.

junto a la factura original. Presentar pasaporte extranjero vigente y, si aplica, visa válida o pertenencia al VWP .

. Demostrar estancia menor a 90 días en EU mediante un boleto internacional de ida y vuelta.

Entregar facturas y vouchers en un centro autorizado, como el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong en Nueva Orleans.

El reembolso se entrega en efectivo si es menor a 500 USD, o mediante cheque enviado a domicilio fuera de EU si supera ese monto. No son elegibles residentes o estudiantes que vivan en el país, ciudadanos con doble nacionalidad incluyendo la estadounidense o visitantes que excedan el límite de 90 días.

Otros estados y exenciones temporales de devolución de impuestos

Fuera de Texas y Louisiana, la mayoría de los estados, como Nueva York, California o Florida, no ofrecen reembolsos de sales tax a turistas. Sin embargo, algunos aplican sales tax holidays, periodos en los que ciertas compras están exentas de impuestos, normalmente en fechas específicas como el inicio del ciclo escolar.

Aprovechar estos programas puede significar un ahorro importante, sobre todo en compras de alto valor como electrónicos, ropa de marca o joyería. Para los viajeros que planean estadías cortas y compras importantes, organizar con anticipación la documentación y localizar los centros de devolución de impuestos puede optimizar el presupuesto de su viaje.