Fue a vender una lap top y no regresó; Raúl López desapareció en Amozoc, Puebla

Guillermo Raúl López Escobedo salió a vender un equipo de cómputo la tarde del 28 de diciembre en Chachapa, en el municipio de Amozoc, Puebla y desde entonces está desaparecido.

Su familia lo busca después de que el joven acudió a Chachapa con su amigo Ulises a vender una laptop, después de eso, y de haberse comunicado con su novia Fernanda, no se supo más de él.

Raúl López dejó de contestar a las 08:56 de la noche

Su familia tiene presente la hora a la que desapareció, pues durante el día se mantuvo contacto como solía hacerlo, tal como cuenta Karla López, hermana de Raúl.

Le dice “ya entró por el dinero, en cuanto él salga yo te aviso que ya voy para la casa”. Ese fue el último mensaje de mi hermano a las 08:29 en el Whatsapp para Fernanda. Ahí nos damos cuenta que ya no contesta mensajes a partir de las 8:56.

Familia de Raúl tiene prohibido acercarse a la última persona que lo vio

Actualmente, la comunicación con su amigo Ulises es nula, de acuerdo a la Fiscalía de Puebla, este joven ya acudió a la dependencia.

“Nos comentan las autoridades a mis padres y a mí que ya no nos podemos acercar al domicilio de Ulises, porque esta persona puso una constancia de hechos. No sé si se sintió amedrentado el muchacho o cuál fue la cuestión de que fuimos a preguntar a su domicilio y nos dijeron que podría salir contraproducente ahora para nosotros el ir a buscar en esa zona.”, señala Karla.

¿Qué se sabe de la desaparición de Raúl López?

Lo último que se supo fue que el vehículo de Raúl fue captado por una cámara de vigilancia a las 21 horas con 5 minutos de este jueves sobre la federal a Tehuacán, pero no se observa quién lo conducía.

Por su parte, la Fiscalía de Puebla afirmó a través del área de comunicación social, que hay avances en la investigación, pero que no se pueden dar detalles para no perjudicar a la víctima.

Familia de Raúl no pierde la esperanza de volver a verlo

La familia de Raúl sigue esperando que el joven aparezca, han dejado su habitación justo como la dejó, y ropa preparada para usar.

Extraño mucho que cuando él llega me busque en mi recámara, me besuquea, me abraza, es un muchacho que siempre está en contacto con nosotros mamá ya llegué al trabajo mamá estoy en casa de Fer, ya voy para allá. Para mí es muy difícil ver la cama de mi hijo sola fría. Aquí está mi biblia donde cada espacio que tenemos. Hemos hecho en familia, hemos mejorado porque estés bien mi niño”, cuenta Alicia Escobedo, mamá de Raúl.

Finalmente, la dependencia aseguró que en el 2023 se tuvo reporte de 1834 de personas desaparecidas, de las cuales 1591 fueron localizadas.