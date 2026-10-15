“Hipócrita, machista y misógino": Morena se lanza contra Movimiento Ciudadano en sesión del INE

Un ríspido enfrentamiento verbal tuvo lugar durante la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), exponiendo la escalada de tensiones políticas entre Morena y Movimiento Ciudadano en el terreno electoral. El representante de Morena ante el órgano electoral, Guillermo Santiago Rodríguez, lanzó una dura embestida en contra de la dirigencia de MC, encabezada por Jorge Álvarez Máynez, acusándolos de mantener un doble discurso en materia de paridad e igualdad de género y de resistirse a cumplir de forma cabal con la normatividad electoral.

El pronunciamiento se dio durante la revisión de las modificaciones estatutarias de Movimiento Ciudadano. Aunque el proyecto del INE reconoció avances concretos en la declaración de principios y en disposiciones relativas a la paridad sustantiva, el representante de Morena subrayó que el documento final evidencia la persistencia de omisiones graves para prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género, así como la falta de garantías para el financiamiento de sus candidatas.

🚨 ¡Morena le declara la guerra a Movimiento Ciudadano en el INE: lo acusa de hipócrita, machista y misógino!



Durante una sesión virtual del Consejo General del @INEMexico, Guillermo Santiago Rodríguez, representante de @PartidoMorenaMx, arremetió contra @MovCiudadanoMX y su… — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) October 15, 2026

"Un movimiento hipócrita": Las acusaciones de Morena contra la dirigencia de Jorge Álvarez Máynez

Durante su intervención ante el Pleno del Consejo General, Guillermo Santiago fustigó la falta de congruencia de la dirigencia emecista, señalando que la falta de reglas claras en sus estatutos sobre los recursos destinados a las mujeres perpetúa la discriminación interna:

"Queda claro que Movimiento Ciudadano es un movimiento hipócrita, machista y misógino. Particularmente todavía no se precisan los porcentajes mínimos de financiamiento público ni de tiempos de radio y televisión que deben destinarse a las candidaturas de mujeres; es decir, quieren seguir violentando los derechos de las mujeres. Escúchelo bien su militancia, aquí está la verdadera hipocresía", sentenció el morenista.

Asimismo, la representación de Morena cuestionó de forma directa al dirigente nacional del partido naranja, Jorge Álvarez Máynez, recriminándole la dilación para acatar los mandatos del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Santiago preguntó abiertamente qué obstaculiza a la cúpula de MC para acatar los lineamientos y leyes que garantizan el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres tras años de requerimientos institucionales, profundizando la brecha política entre ambas fuerzas partidistas.

