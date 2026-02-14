¡Confirmado! Habrá megapuente por suspensión de clases los días 16 y 17 de febrero para estos alumnos

Los estudiantes en México tendrán suspensión de clases los días 16 y 17 de febrero, lo que generará un megapuente en el calendario escolar. Esta pausa aplicará únicamente para ciertos alumnos, por lo que es importante revisar si la escuela o nivel educativo correspondiente se encuentra dentro de los contemplados.

¿Para quiénes aplica el megapuente de febrero 2026?

El megapuente de febrero de 2026 aplica únicamente para estudiantes y personal educativo de los centros escolares ubicados en los municipios de Alvarado, Veracruz, Boca del Río, Medellín y Xalapa en Veracruz.

La suspensión de clases los días lunes 16 y martes 17 de febrero fue confirmada por la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) con motivo del Carnaval de Veracruz y está dirigida exclusivamente a los planteles ubicados en esas demarcaciones.

En el resto del estado, las actividades académicas y administrativas continuarán de manera normal conforme al calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026, ya que la medida forma parte de las autorizaciones tradicionales otorgadas durante esta festividad.

📖💬 La Línea Educativa Ciudadana está disponible para acompañarte y brindarte apoyo cuando lo necesites.



Conmutador 22 88 41 7700 | Teléfono 22 88 41 7777

📧 lineaeducativac@msev.gob.mx

🌐 https://t.co/vBWqNDaWfo

⏰ Lun a Vie de 9:00 a 15:00 h y de 16:00 a 18:00 h pic.twitter.com/N0FQfTmZrC — SEV | Secretaría de Educación de Veracruz 📚✏️ (@SEducacionVer) February 13, 2026

¿Cuándo acaba el Carnaval de Veracruz 2026?

El Carnaval de Veracruz 2026 concluye el miércoles 18 de febrero, fecha en la que se realizan las últimas actividades y eventos programados dentro de esta tradicional celebración en la zona conurbada de Veracruz–Boca del Río.

¿Qué habrá en el Carnaval de Veracruz 2026?

En el Carnaval de Veracruz 2026 se llevarán a cabo diversas actividades tradicionales y espectáculos masivos que forman parte de esta emblemática celebración.

El programa contempla la coronación de la Corte Real, integrada por Rey, Reina, Reyes Infantiles y demás representantes, así como la tradicional quema del mal humor que marca el arranque simbólico de las festividades.

A lo largo de varios días se realizarán desfiles de carros alegóricos sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho, acompañados de comparsas, batucadas, grupos de baile y contingentes que llenan de música y color la zona conurbada Veracruz–Boca del Río.

Además, habrá conciertos masivos con artistas invitados, presentaciones musicales gratuitas, eventos culturales y actividades recreativas para toda la familia.

La fiesta también incluye muestras gastronómicas, espacios turísticos y una amplia participación ciudadana, consolidándose como uno de los carnavales más importantes y con mayor tradición en México.