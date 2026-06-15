Matan a estudiante de Derecho de la UAEMéx en Chimalhuacán; su novio es el principal sospechoso

Fue a través de redes sociales que la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) condenó el crimen cometido contra la estudiante Miriam Peralta Valverde, de 22 años, quien fue hallada sin vida dentro de una vivienda en Chimalhuacán, Estado de México (Edomex).

Primeras versiones apuntan a que la joven fue víctima de feminicidio a manos de su entonces novio, quien presuntamente la golpeó luego de una fuerte discusión.

Justicia para Miriam: investigan feminicidio en Chimalhuacán, Edomex

Aunque hasta el momento las autoridades mexiquenses no han compartido más información del caso, medios locales informaron que durante el fin de semana se reportó a una joven sin signos vitales al interior de una casa ubicada en la comunidad de Santa María Nativitas.

Trasciende que Miriam había visitado a su pareja sentimental, pero en algún momento iniciaron una pelea que terminó con el hombre golpeándola hasta causarle heridas incompatibles con la vida.

Luego de que se diera aviso de lo ocurrido, autoridades se trasladaron a la zona, pero lamentablemente la joven ya no contaba con vida, mientras que el presunto responsable permanece prófugo de la justicia.

Piden dar con el presunto asesino de Miriam Peralta

Mediante redes sociales, colectivos y amigos de la joven piden ayuda para localizar a Francisco “N”, señalado como la última persona que vio con vida a la joven que cursaba una licenciatura en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

En redes sociales se ha pedido difundir la fotografía del presunto feminicida, pues Miriam era una mujer con sueños, proyectos, y absolutamente nadie tenía derecho a quitarle la vida.

“Hoy sentimos rabia. Rabia porque otra mujer fue víctima de feminicidio. Rabia porque una familia fue destrozada. Rabia porque seguimos viviendo en un país donde ser mujer puede costarnos la vida”, fue parte de lo que escribió el colectivo feminista Morras de Fuego.

La indignación de este crimen también llegó a la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán, dependencia que exigió justicia y transparencia en el caso.

“Nos sumamos a la exigencia de justicia y al esclarecimiento de los hechos, con la convicción de que la verdad y la legalidad deben prevalecer”, se pudo leer en el comunicado.

¿Quién era Miriam Peralta?

Miriam no es una cifra más en las estadísticas de feminicidio; es una joven a la que le arrebataron la vida, los sueños y la oportunidad de cumplir las metas por las que trabajaba cada día.

A sus 22 años, cursaba el octavo semestre de la Licenciatura en Derecho en la UAEMéx y se encontraba cada vez más cerca de graduarse para ejercer la profesión que había elegido.

Hoy, su familia, amigos y compañeros exigen justicia y que el responsable de su muerte enfrente las consecuencias de sus actos.

