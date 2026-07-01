Creció entre científicos y se graduó de Harvard, pero se rebeló al convertirse en futbolista y llegar al Mundial 2026: la historia de Matt Freese

Matt Freese, exatleta de Harvard, hizo historia al convertirse en el primer exalumno de la universidad en jugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como portero titular en la selección de Estados Unidos (EU), donde debutó en su partido contra Paraguay el pasado 12 de junio, que quedó 4-1 a favor del equipo estadounidense.

El portero Freese nació en familia de científicos

Según la revista de Harvard, a pesar de su actual vocación deportiva, Matthew Andrew Geary Freese, creció en un entorno dominado por la medicina e investigación de alto nivel, pues su difunto padre, Andrew Freese, fue un pionero en terapia génica —que trata, previene o cura enfermedades a través del ADN— y neurocirujano con doctorado del MIT.

Por su parte, su madre Marcia, fundó una empresa de gestión médica, mientras que su tía paterna, Katherine, es una reconocida astrofísica teórica. Asimismo, sus abuelos de origen alemán, dedicaron su carrera a trabajar en los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de Estados Unidos.

Y sí, aunque la ciencia predomina en su círculo cercano, no es que los genes atléticos aparecieran de la nada, pues su abuelo jugó futbol americano en la NFL y su abuela (o bisabuela, ya que no está seguro), fue patinadora artística de nivel olímpico, reveló en una entrevista para la FIFA.

El economista que se volvió futbolista

Aunque ahora es portero del New York City FC (NYCFC), a sus 26 años logró compaginar el deporte de alto rendimiento con el rigor académico, pues terminó su licenciatura en Economía a distancia durante la pandemia mientras iniciaba su carrera en la MLS.

Asimismo, tras superar un inicio complejo y marcado por lesiones (y falta de adaptación), fue traspasado al NYCFC en el 2023, donde se consolidó como el Jugador Más Valioso (MVP), captando así la atención del técnico Mauricio Pochettino para el ciclo mundialista.

La investigación del seleccionado de USA sobre los penaltis

Cabe destacar que, durante su etapa universitaria en Harvard, Freese aportó su talento para los números al deporte, pues escribió un extenso trabajo de investigación sobre estadística y efectividad en los cobros de penaltis. En su conclusión académica determinó que gran parte del éxito de un arquero consiste en la precisión espacial, específicamente en "maximizar la superficie de la portería que se puede cubrir en cada momento".

Este enfoque calculador lo aplica en la liga profesional, asegurando enfrentar a figuras de talla mundial como Lionel Messi, ya que si sobrepiensa en la jerarquía de las estrellas rivales, esto te hace "perder la batalla mental".