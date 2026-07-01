“Me hubiera destrozado la cadera”: Madre y bebé sobreviven 36 horas bajo los escombros tras terremoto en Venezuela

Un auténtico milagro. Dayana Patiño y su bebé de 18 días de nacidos lograron sobrevivir tras caer desde el octavo piso de un edificio que colapsó en La Guaira, Venezuela, tras el doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio 2026; su esposo presenció el derrumbe de la estructura.

Al caer, Dayan confesó que el fuerte golpe en su columna fue amortiguado por una Biblia. Un objeto que le devolvió la fe y la esperanza de salir con vida junto a su pequeño bebé.

Completamente inmovilizada bajo los escombros, con un bloque de concreto paralizándole el rostro y otro incrustado en la pierna, Dayana nunca soltó a su hijo, a quien tuvo entre sus brazos todo el tiempo.

Tras pasar 36 horas atrapados sin alimento, la mujer logró guiar a los rescatistas proyectando su voz a través de un pequeño hilo de luz.

“Yo me hubiera destrozado la cadera a esa distancia (...) Esa Biblia fue lo que a mí me dio la esperanza y la serenidad para esperar el tiempo que fuera necesario para salvarnos”, contó Dayana Patiño, madre de familia y víctima del derrumbe de un edificio por el terremoto en Venezuela.