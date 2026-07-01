La tecnología detrás del estadio más caro y avanzado del Mundial 2026, que tiene pantalla infinita 4K y aprovecha el aire natural para prescindir del acondicionado; ¿está en México?

En Azteca Noticias te tenemos la respuesta a la pregunta del millón, ¿cuál es el cual es el estadio más caro y más moderno del mundo? Y aunque se encuentra en América, no lo tenemos en México, pero sí se está usando para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por su tecnología avanzada y su multimillonaria inversión.

¿Cuál es el estadio más caro y avanzado del Mundial 2026?

Con una inversión de aproximadamente 5,500 millones de dólares, según los registros financieros corporativos de Los Angeles Rams y Hollywood Land Company, el estadio más caro del mundo es el SoFi Stadium, conocido en este Mundial 2026 como "Los Angeles Stadium", ubicado en Inglewood, California, el área metropolitana de Los Ángeles.

GETTING READY TO MAKE HISTORY pic.twitter.com/roo0ACI72Z — SoFi Stadium (@SoFiStadium) June 14, 2026

Se dice que su tecnología es la más avanzada del Mundial 2026, pues opera de manera sustentable aprovechando las corrientes del Océano Pacífico para su ventilación.

Asimismo, este recinto en el que la FIFA programó 8 partidos, cuenta con una "pantalla infinita" 4K con un panel interactivo LED ovalado doble cara desarrollado por Samsung, que sirve para organizar, disparar y gestionar contenido multimedia del estadio. Se compone de más de 6,500m² de superficie y 80 millones de píxeles, consolidándose como la pantalla para los estadios más grande del mundo.

Además, este inmueble integra una infraestructura de red Wi-Fi 6 de Cisco, funcionando en paralelo con una red 5G densificada que asegura una señal estable y de alta velocidad para los más de 70 mil espectadores de manera simultánea.

Aunque el Estadio Azteca, el Estadio Akron y el Estadio BBVA, albergarán varios partidos en México, el SoFi Stadium tiene una joya arquitectónica que le pertenece a Estados Unidos. Su diseño de paredes abiertas y techo traslúcido de plástico fue concebido por HKS Architects, con el fin de crear un microclima eficiente que reduce las emisiones de carbono, que no necesita del aire acondicionado.

Si planeas asistir a los juegos de esta sede, es obligatorio tener tu pasaporte y visa estadounidense vigente, además de adquirir las entradas en plataformas verificadas de la FIFA.