Hasta 195 años de cárcel para el feminicida de Tabasco, asegura la FGE

Un hombre identificado como Faustino “N” utilizaba perfiles falsos en Facebook para enganchar mujeres que andaban en busca de empleo; ahora, tras días de investigación, fue detenido y encarcelado en Tabasco, acusado de al menos dos feminicidios y una violación sexual.

A través de la red social de Meta, Facebook, Faustino “N” contactaba a sus víctimas, haciéndose pasar por mujer. Al ganar su confianza, las citaba para darles el trabajo de limpieza y ahí es cuando abusaba de ellas.

El sujeto había sido recién contratado como trabajador de La Quinta Meliá, ubicada en la ranchería La Palma del municipio de Centro, y el 1º de junio enganchó a su segunda víctima, a quien violó pero no pudo asesinar porque logró escapar con la promesa de volver al día siguiente.

Aunque la mujer presentó su denuncia y señaló el lugar y a su victimario, el sujeto agredió a su tercer y última víctima, Yolanda Jiménez, quien llegó con el mismo modus operandi de la promesa de empleo.

La agredió sexualmente y luego le quitó la vida a cuchilladas, sin embargo, la familia de la mujer de 50 años no se rindió y sus hijos la buscaron por días tras no regresar a casa.

Así, con la denuncia de su primera víctima, se ubicó el lugar con la ayuda de perros de búsqueda, hasta dar con la zona donde fue enterrada Yolanda.

Con esto, Faustino fue detenido y se logró comprobar su responsabilidad en otro feminicidio ocurrido en noviembre del 2024, cuya víctima fue violada, acuchillada y abandonada cerca de un camino.

El sujeto podría pasar hasta 195 años de prisión, además de que la investigación continúa para dar con los posibles cómplices de Faustino “N”.