Apellido marcado por la tragedia: Los atentados que han rodeado a Alfredo Olivas y su familia

Luego de un nuevo atentado que alcanzó a la familia de Alfredo Olivas, han revivido una serie de ataques que ha sufrido el propio cantante de regional mexicano, así como su hermano y su padre; este último vinculado con nombres del crimen organizado.

Estos ataques se tienen documentados desde el 2015, año en que Alfredito Olivas recibió disparos durante un concierto en Chihuahua, pero tres años después su padre fue el blanco de estos ataques.

Pero en 2021, la tragedia tocó a la familia cuando su hermano, su cuñada y su sobrina fueron asesinados en Zapopan; siendo este último lugar el escenario de otro atentado hacia sus primos en agosto de 2026.

Primo de Alfredo Olivares muere durante balacera en taquería de Zapopan

El apellido del artista mexicano está asociado con diferentes agresiones sufridas presuntamente a manos de grupos criminales, siendo la noche del lunes 10 de agosto el ataque más reciente.

Todo ocurrió mientras varias personas se encontraban en una taquería de la colonia La Cima, en Zapopan. En ese momento, sujetos armados abrieron fuego contra los comensales, dejando 2 personas muertas, entre ellas el primo de “El patroncito”.

La balacera dejó un saldo de 2 personas muertas y al menos 3 heridas, sin que hasta el momento se tenga reporte de personas detenidas.

🔴#ALMOMENTO | Un 4taqu3 arm4do dejó saldo preliminar de dos muertos y dos herdios en el Fraccionamiento La Cima en Zapopan.#SomosTestigos🚨



Con información de: @DiegoEGH



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2025: Circulan amenazas y un supuesto secuestro de Alfredo Olivas

En 2025 comenzaron a circular en redes sociales y medios de comunicación versiones sobre un supuesto secuestro o amenazas contra el cantante de “El Paciente” en una carretera de Tamaulipas.

Horas después, la Vocería de Seguridad y el propio cantante salieron a desmentir algunas de esas versiones y aseguraron que se encontraba bien.

2021: Asesinan al hermano de Alfredo Olivas, a su esposa y a su hijo

El 17 de abril de 2021, el hermano del cantante, Irving Olivas Rojas viajaba en una camioneta acompañado de su esposa y de su hijo, cuando fue emboscado por sujetos armados.

La camioneta fue atacada a balazos en las inmediaciones del Periférico Manuel Gómez Morín y avenida 5 de Mayo. Debido a las lesiones, los tres perdieron la vida.

2018: Atacan al padre de Alfredo Olivas en Zapopan

Dos años antes, la violencia alcanzó al padre del cantante, luego de que en diciembre de 2018, Alfredo Olivas Valenzuela (conocido también como El Chapo Alfredo) fue víctima de dos ataques armados ocurridos en Zapopan.

El primero ocurrió afuera de una casa, donde resultó herido y fue trasladado a un hospital, pero días después los agresores intentaron rematar el ataque dentro del nosocomio donde estaba internado el hombre.

2015: Alfredo Olivas fue baleado durante un concierto en Chihuahua

El primer ataque que puso a Alfredo Olivas en el centro de la atención ocurrió el 28 de febrero de 2015, cuando el cantante se encontraba ofreciendo un concierto en Hidalgo del Parral, Chihuahua.

Durante el evento, se registró una riña, de acuerdo con las versiones difundidas en ese momento, con una mujer que se encontraba entre el público. Posteriormente, un hombre habría sacado un arma desde la zona VIP y disparado contra el cantante.

