Investigan embarazo de niña de 11 años en Matamoros, Tamaulipas; ¿qué pasó con Nohemí?

A la edad de 11 años, las infancias deberían estar disfrutando de sus vacaciones de verano, deberían estar viviendo su niñez, pero para Nohemí la realidad es muy distinta. Hoy, la menor permanece bajo atención médica por un embarazo de alto riesgo en Matamoros, Tamaulipas.

Al respecto, la Fiscalía del Estado inició una carpeta de investigación por abuso sexual, mientras que Nohemí, de apenas 11 años, continúa internada en el Hospital General de Zona No. 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Investigan caso de abuso sexual a niña de 11 años embarazada en Matamoros

La tarde del miércoles 5 de agosto, una niña de 11 años fue ingresada a un hospital del IMSS con un embarazo avanzado de aproximadamente 5 meses.

Debido a la gravedad del caso, se notificó de inmediato a las autoridades correspondientes y se activaron los protocolos de atención, por lo que también fueron alertados los servicios del DIF.

Al respecto, el procurador del DIF Matamoros informó que, al detectar indicios de un posible delito de violación, la Fiscalía del Estado tomó cartas en el asunto. Asimismo, señaló que la madre de la menor declaró que fue apenas unos días antes cuando comenzaron a notar los signos del embarazo.

Investigan entorno de la niña Nohemí; madre apunta a 3 sospechosos

El procurador informó que actualmente se mantiene una investigación relacionada con el entorno de la menor, así como de las personas cercanas que visitaban la casa de la familia.

Por otra parte, se está a la espera de conocer si la gestación de la pequeña representa un peligro inminente o si podrá ser dada de alta en los próximos días, siendo la Fiscalía de Tamaulipas la que determine si Nohemí deberá quedar bajo resguardo del DIF.

En una entrevista con medios locales, la madre de la pequeña reveló que meses antes había llevado a su hija a una consulta por una inflamación en el estómago, pero el personal médico le aseguró que no era nada.

En su declaración, la madre aseguró a pesar de las distintas versiones que circulan, Nohemí señaló a tres hombres que solían ir a la casa mientras ella y el padrastro de la menor salían a trabajar. Asimismo, reconoció que, debido a su situación, con frecuencia dejaba a la niña sola durante varias horas.

Mientras tanto, serán las autoridades las encargadas de deslindar responsabilidades. En tanto, la pequeña permanece bajo supervisión médica y se espera que también reciba atención psicológica especializada.