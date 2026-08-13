“No es una relación de pareja”: Condenan caso de niña de 11 años embarazada en Tamaulipas

El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) se sumó a la indignación del caso de una niña de tan solo 11 años que quedó embarazada en Matamoros, Tamaulipas.

El organismo pidió no normalizar los hechos ni presentar a la menor como pareja de una persona adulta. Un caso indignante y sumamente difícil, considerando el entorno de la pequeña.

DIF queda al resguardo de la niña de 11 años en Matamoros, Tamaulipas

La menor permanece ingresada en el Hospital General de Zona No. 13 del IMSS, en Matamoros, luego de que se interrumpiera su embarazo de alto riesgo de aproximadamente cinco meses de gestación.

Cabe recordar que el caso se destapó a principios de agosto, cuando la menor fue llevada por su madre al notar complicaciones de salud; por lo que la familia aseguró no saber nada.

De acuerdo con la información difundida, la niña había presentado síntomas desde junio, los cuales inicialmente fueron atribuidos a un dolor de estómago, sin que en ese momento se le realizaran los estudios pertinentes.

¿Qué dijo SIPINNA sobre el embarazo de la niña de 11 años?

La Secretaría Ejecutiva del SIPINNA Nacional expresó su profunda preocupación y condenó cualquier forma de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

El organismo fue enfático al señalar que no se trata de una relación de pareja, sino de un posible caso de abuso contra una menor, quien ya quedó bajo el resguardo del DIF estatal.

En el comunicado de SIPINNA recuerda que el artículo 275 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas establece que se equipara a la violación la cópula con una persona menor de 15 años, incluso cuando no haya mediado violencia.

Por ello, tratándose de una niña, el supuesto consentimiento no puede utilizarse para justificar los hechos ni para restarles carácter delictivo, pidiendo así identificar a quienes pudieran resultar responsables.

Fiscalía de Tamaulipas investiga abuso contra niña de 11 años

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación de oficio por el delito de violación, según la información difundida sobre el caso.

El entorno familiar, sin embargo, presenta versiones distintas sobre lo ocurrido. Algunos familiares han señalado a la pareja de la madre como posible responsable, mientras que la madre sostiene una versión diferente y refiere que la pequeña habría señalado a tres hombres que solían ir a su casa, mientras ella no estaba.

SIPINNA exigió investigar si existieron omisiones en el deber de cuidado y garantizar que, en caso de acreditarse responsabilidades penales, se aplique la ley.

¿Qué pasará con la niña cuando salga del hospital?

El DIF informó que, una vez que sea dada de alta, la niña quedará bajo resguardo, mientras las instituciones correspondientes deberán garantizar condiciones de seguridad y atención especializada.

SIPINNA indicó que la menor debe recibir atención médica y psicológica, asesoría jurídica, representación efectiva, protección inmediata y acompañamiento durante el proceso. También subrayó la importancia de garantizar su continuidad educativa y la restitución integral de sus derechos.