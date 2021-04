Hasta el jueves, dispersión de contaminantes en el Valle de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que según los pronósticos, hasta el próximo jueves habrá condiciones favorables para la dispersión de contaminantes. Así lo informó Jorge Zavala Hidalgo, Coordinador General del SMN de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En videoconferencia conjunta con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y los gobiernos del Estado de México y la Ciudad de México, Zavala Hidalgo dijo que para este martes y miércoles, en la Zona Metropolitana del Valle de México, se esperan vientos menores de 20 kilómetros por hora.

“Son vientos muy débiles, y están provocando que no se dispersen los contaminantes... esa es la situación para los próximos días: no se ven condiciones muy buenas, excepto por la precipitación, que sí esperamos que tengamos algunas, pues cuando llueve, eso sí favorece porque se dan algunas rágafas locales”, añadió Zavala Hidalgo.

Por su parte Marina Robles, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, explicó que la formación de ozono ocurre porque dos contaminantes, los óxidos de nitrógeno -70 por ciento de los cuales los generan los vehículos- y los compuestos orgánicos volátiles, reaccionan con luz ultravioleta del sol.

“Y esta condición se da de manera especial en estos meses del año en la Ciudad de México, y se vuelve una condición problemática cuando tenemos estas condiciones del clima”, añadió.

El lunes por la tarde, la CAMe anunció el doble Hoy No Circula, por la alta concentración de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México; medida que se ratificó en el informe de las ocho de la noche, debido a que aún no había condiciones para la dispersión de los contaminantes.

En la conferencia, Víctor Hugo Páramo, Coordinador Ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, destacó las medidas de restricción al transporte:

Hoy No Circula para el martes

De las 5:00 a las 22:00 horas, no circulan:

a) Vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

b) Vehículos de uso particular con holograma de verificación 1 cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6, 7 y 8, así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.

c) Vehículos de uso particular con matrícula local sin holograma de verificación y vehículos con matrícula foránea de uso particular que no porten holograma de verificación.

d) Las unidades que transportan gas licuado de petróleo (pipas y/o semi remolques) cuya matrícula sea PAR, con excepción de aquellas que usen válvulas de desconexión seca.

e) Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas.

f) Los Taxis con holograma de verificación “1" o “2" que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos a) y b) les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Por su parte, los vehículos con holograma Cero o Doble Cero vigente, están exentos de las limitaciones a la circulación, así como los vehículos eléctricos e íbridos con holograma “Exento”.

La CAMe añadió que continuará vigilante de la calidad del aire e informará en un boletín que se emitirá a las 10:00 horas, las condiciones de la misma.