¿Hay megapuente por las fiestas patrias? Esto dice el calendario oficial de la SEP para el 15 y 16 de septiembre

Las fiestas patrias están cada vez más cerca, a tan solo una semana, y los padres de familia ya se preguntan si habrá suspensión de clases para el 15 y 16 de septiembre según el calendario de la SEP.

Te decimos si habrá o no actividades escolares para la semana en que se celebra a México.

¿Habrá megapuente por el 15 y 16 de septiembre?

De acuerdo al calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública, SEP, no habrá un megapuente o fin de semana largo por las fiestas patrias de septiembre.

Lo que sí habrá es un día libre, pero solamente sería uno entre esa semana donde se celebra la independencia de la República Mexicana.

📚 Paulina Amozurrutia (@pauamozurrutia) advierte sobre el rezago educativo en México y señala, con base en los resultados de la prueba PISA, que el país está entre tres y cuatro años de aprendizaje por debajo de los países promedio de la OCDE.



📉 El 41.8% de los estudiantes… pic.twitter.com/IjcQprk5GQ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 8, 2026

¿Hay clases el 15 de septiembre?

El día martes 15 de septiembre SÍ habrá clases, aunque por ser una fecha conmemorativa algunas escuelas salen antes de su horario habitual, pero esto depende completamente de cada institución educativa.

El día que se suspenderán las actividaes por completo es el miércoles 16 de septiembre, dicha fecha está marcada en el calendario.

Para el jueves 17 de septiembre, las clases deberían retomarse de manera normal.

¿Qué días de septiembre no hay clases?

Para el mes de septiembre hay dos días en que los niños no irán a la escuela. El primero es el ya mencionado miércoles 16 de septiembre y el segundo es el viernes 25 del mismo mes.

¿Por qué no hay clases el 25 de septiembre? En esta fecha se suspenden actividades para alumnos por el Consejo Técnico Escolar, CTE.

¿Cuándo es el próximo megapuente o fin de semana largo oficial?

El primer fin de semana largo oficial sucederá en el mes de noviembre por la conmemoración del Día de Muertos, abarcando del sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre, reanudando clases el día martes 3 del mismo mes.

Y no es la única fecha de noviembre que tiene fin de semana largo, pues del sábado 14 al lunes 16 de noviembre de 2026 también habrá suspensión de clases por la conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana, recorrido del 20 de noviembre.